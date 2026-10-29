Rússia testa míssil nuclear intercontinental disparado por submarino

Por G1

Publicada em 29/10/2026 às 11h04

A Rússia testou nesta semana um míssil balístico intercontinental nuclear em meio a uma escalada de tensões com a Europa e temores de uma nova escalada da guerra no Irã.

O Ministério da Defesa russo informou na quarta-feira (28) que disparou um míssil RSM-56 Bulava a partir de um submarino nuclear Generalissimo Suvorov que estava localizado no mar de Okhotsk, no extremo leste.

O projétil viajou uma distância de cerca de 8,3 mil km, atravessando quase todo o território da Rússia, e caiu em uma área de testes no estado de Arkhangelsk, no noroeste do país.

"O submarino nuclear estratégico de mísseis balísticos Generalíssimo Suvorov lançou um míssil balístico intercontinental Bulava, conforme o plano de treinamento, e confirma prontidão para combate", afirmo a pasta em comunicado.

O órgão russo não afirmou se o míssil estava carregado com uma ogiva nuclear, porém isso seria incomum em testes como esse, que costumam utilizar apenas uma ogiva comum.

O míssil RSM-56 Bulava tem um alcance de 8,3 km e capacidade para carregar uma ogiva nuclear de focos múltiplos e com capacidade de gerar explosão 10 vezes mais poderosa que a Little Boy, usada pelos EUA em Hiroshima. Um submarino russo da classe Borei, como o Generalissimo Suvorov, é capaz de carregar até 16 projéteis do tipo Bulava.

Lançamento deste do míssil balístico nuclear intercontinental Bulava a partir de um submarino nuclear submerso. Foto de arquivo. — Foto: Ministério da Defesa da Rússia via CSIS

O lançamento do míssil Bulava, que já foi testado em outras ocasiões nos últimos anos, ocorre em um momento de tensões entre a Rússia e a Europa, por conta da guerra da Ucrânia e de incidentes híbridos em território europeu, como o drone de ataque no aeroporto de Leipzig, na Alemanha. A Otan vem se rearmando ultimamente diante do que chama de ameaça russa.

Além disso, atualmente há temores de uma nova escalada da guerra no Irã, com a mídia dos EUA reportando que o governo Trump estaria planejando a retomada de amplos ataques contra o país do Oriente Médio, o que poderia desencadear uma expansão sem precedentes do conflito e arrastar outros países.

No início do mês, a França testou um míssil balístico nuclear do tipo M51.3 no Mar do Norte, no que o presidente Emmanuel Macron chamou de "mensagem em alto e bom som".

Na semana passada, a Dinamarca comprou seus primeiros mísseis de precisão de longo alcance para, segundo Copenhague, "reforçar suas defesas e aumentando o poder de combate em uma situação de segurança grave e em deterioração".