Rondônia elege três mulheres para a Câmara Federal, deputado Mosquini visita gabinete do deputado Jean Mendonça, senadores de Rondônia serão do PL em 2027

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/10/2026 às 14h00

Futuro – Com as eleições definidas em nível de Estado (governador, senadores e deputados federal e estadual), Rondônia se prepara para o futuro. A partir de fevereiro de 2027 o senador Marcos Rogério, presidente regional do PL assumirá a chefia do Poder Executivo estadual, função hoje ocupada pelo governador Marcos Rocha, que preside o PSD em Rondônia, que está no cargo em dois mandatos seguidos. Rogério nunca teve experiência em administração-pública (prefeito, governador), mas já passou pela câmara de vereadores de Ji-Paraná, Câmara Federal e hoje está senador. A partir de 10 de janeiro do próximo ano mandato de 4 anos para o mais importante cargo político-executivo de Rondônia com uma enorme responsabilidade de dar continuidade ao processo de desenvolvimento econômico, social e político do jovem Estado, que avança a cada ano em todos os segmentos, com destaque para a agricultura e pecuária.

Mosquini – A reeleição do deputado federal Lúcio Mosquini (PL) demonstrou que o parlamentar que trabalha com planejamento, prioriza parcerias politicas comprometidas com a melhoria de qualidade de vida da população, seja social, política ou economicamente tem resposta nas urnas. Mosquini, que tem colégio eleitoral em Jaru, recebeu 158.421 votos, terceira maior votação a um deputado federal do Brasil. Como não poderia deixar de ser, Mosquini ocupou com destaque espaços não somente na mídia de Rondônia, mas do Brasil. Apenas Níkolas Ferreira (PL-MG) de Minas Gerais e Lucas Polese (PL-MG) do Espírito Santo foram mais bem votados que Mosquini, que conseguiu 16,93% dos votos válidos em Rondônia. Na manhã de hoje (8), Mosquini e parte de sua equipe estiveram no gabinete do deputado Jean Mendonça (PL), seu parceiro na campanha política, para agradecer o colega parlamentar, a chefe de Gabinete, Irma Fogaça e sua equipe, que foram fundamentais na sua reeleição à Câmara Federal, que também garantiram à reeleição de Mendonça com mais de 26 mil votos e 5º mais bem votado dentre os 24 deputados reeleitos e eleitos.

Federal – Ariquemes é o terceiro maior colégio eleitoral do Estado com 73.201 eleitores, que estavam em condições de voto nas eleições de 4 de outubro. O município tem maior participação do interior, na Bancada Federal (Senado e Câmara), com dois deputados, Thiago Flores (Republicanos), Rafael O Fera (Podemos e o senador Confúcio Moura (MDB). Hoje Ji-Paraná tem deputada Sílvia Cristina (PP), que não obteve sucesso na eleição ao Senado, e o senador Marcos Rogério (PL), eleito governador. A partir de 2027 Ji-Paraná terá o governador com Marcos Rogério; e Ariquemes o vice, deputado delegado Rodrigo Camargo (Podemos). Cacoal Juliane Fúria (PSD) e Lúcio Mosquini (PL) de Jaru. Os demais são de Porto Velho, Maurício Carvalho (UB), coronel Chrisóstomo Moura (PL) e Cristiane Lopes (Podemos), que foram reeleitos; a vereadora da capital, Sofia Andrade (PL) e Jaime Gazola (Podemos) que foram eleitos para um primeiro mandato.

Prefeitas – Nas eleições municipais de 2024 foram reeleitos e eleitos prefeitos e vereadores. Rondônia elegeu somente três mulheres dentre os 52 municípios do Estado. Carla Redano (União) foi reeleita em Ariquemes em eleições difíceis, quando venceu Marlei Mezzomo (PP) pela diferença de 82 votos. Pimenta Bueno também elegeu uma mulher para governar o município, professora Marcilene Rodrigues (Podemos) e Valéria Garcia União), de Pimenteiras do Oeste. Nos mandatos anteriores, o Estado tinha cinco prefeituras, número que reduziu para três em 2024. A participação de mulheres com mandatos está diminuindo como na Assembleia Legislativa (Ale), hoje com cinco deputados e a partir da próxima legislatura somente três (Cláudia de Jesus-PT, e Taíssa Sousa (PL), reeleitas, e a ex-senadora Fátima Cleide (PT), que iniciará o primeiro mandato.

Mulheres – Rondônia não tem nenhuma mulher no Senado. E assim permanecerá a partir da posse de dois dos três eleitos em 4 de outubro deputado federal Fernando Máximo e o pecuarista Bruno Scheidt, ambos do PL, e Jaime Bagattoli, também do PL Na Câmara Federal sairá Sílvia Cristina (PP), que concorreu ao Senado e não conseguiu se eleger, mas entra a vereadora de Porto Velho, Sofia Andrade (PL) e Juliane Fúria (PSD), além de Cristiane Lopes (Podemos), que se reelegeu. Das oitos cadeiras que Rondônia tem na Câmara Federal, três serão ocupadas por mulheres com a eleição de duas e a reeleição de uma. Diferente da Ale-RO, que na atual Legislatura tem cinco mulheres entre os 24 parlamentares e, a partir da próxima. Elas ocuparão somente três representantes do sexo feminino.

Respigo

Alexandro Lubiana retornou para o comando da área de Comunicação Social da Assembleia Legislativa (Ale). Lubiana esteve envolvido na coordenação das campanhas eleitorais vitoriosas de candidatos vencedores nas eleições de 4 de outubro, com um amigo de um site de notícias e retornou para o comando da Secom- da Ale-RO +++ Os dirigentes partidários e a Justiça Eleitoral terão, que rever a candidatura de mulheres para os diversos cargos eletivos. Na maioria das campanhas eleitorais as mulheres são colocadas, apenas com a finalidade de garantir recursos para a campanha de cada partido, federação ou coligação, mas na realidade somente para assegurar o Fundo Partidário e recursos financeiros +++ O horário de funcionamento da Ale-RO continua o mesmo durante a campanha para o segundo turno. As sessões ordinárias são realizadas às terças-feiras a partir das 15 horas e nas quartas-feiras com início às 9 horas +++ Durante a campanha para o 1º turno as sessões foram realizadas somente às terças-feiras às 15 horas. Às segundas-feiras, quartas, quintas e sextas-feiras, das 7h30 às 13h30 horas e assim permanecerá até o final de as eleições em segundo turno, que ocorrerá no dia 25 +++ Pelo Campeonato Brasileiro jogam hoje (8) Santos e Flamengo, às 18h30, e Athlético (PR) e Atlético Mineiro, às 19 horas. O Palmeiras joga com o Bahia às 20h30 e o Fluminense com o Coritiba, no mesmo horário.

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