Semed se prepara para as provas do Saero em novembro

Por Jairo Ardull

Publicada em 08/10/2026 às 12h02

A Secretaria de Educação de Ji-Paraná (Semed) se mobiliza para a aplicação das provas do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero), promovida pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc). Elas serão realizadas entre 16 a 30 de novembro para estudantes do 2º, 3º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 2º ano do ensino médio.

O Saero é uma avaliação estadual utilizada para medir o nível de aprendizagem dos estudantes da rede pública em língua portuguesa (foco em leitura) e matemática (na resolução de problemas). Ele ajuda a identificar quais habilidades os alunos já aprenderam e as que precisam de reforço.

“Esta é uma oportunidade de conhecer nossas conquistas, identificar os desafios e continuar avançando na construção de uma educação cada vez melhor. Com os resultados, vamos compreender como está a aprendizagem dos nossos estudantes, reconhecer as habilidades deles já desenvolvidas e planejar ações para reforçar aquilo que ainda precisa ser aprendido”, admitiu o secretário da Semed, Robson Casula.

Segundo ele, o sistema de avaliação não compete apenas à pasta. No entender do secretário, é necessário que toda a comunidade participe da mobilização. “Estudantes, famílias, professores, equipes gestoras e profissionais da educação têm um papel importante nesse processo”, pontuou.

O sistema permite que o estado compare o desempenho das escolas e turmas ano a ano, cujos resultados geram relatórios que ajudam os professores a planejar aulas de reforço direcionadas para as dificuldades das turmas. Isso também permite que os diretores utilizem os dados para reorganizar metas e aplicar recursos onde a escola mais precisa.