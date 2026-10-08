Cláudia de Jesus destaca importância da democracia após reeleição

Por Assessoria

Publicada em 08/10/2026 às 11h41

Reeleita deputada estadual, Cláudia de Jesus destacou, nesta semana, durante pronunciamento na Assembleia Legislativa de Rondônia, a importância da democracia e do voto na escolha dos representantes da população.



“É importante que a população tenha discernimento sobre quem verdadeiramente a representa e quem defende as suas necessidades”, afirmou.



A parlamentar também destacou a atenção às demandas das mulheres, da saúde e da agricultura como compromissos do mandato, especialmente com pessoas e comunidades que mais precisam da presença do Estado.



Cláudia ressaltou que essa atuação envolve elaborar leis, fiscalizar, cobrar o poder público e destinar recursos para atender às necessidades da população de Rondônia.