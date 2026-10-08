Feira Mulher do Norte movimenta empreendedorismo feminino no Porto Velho Shopping

Por Jhon Silva

Publicada em 08/10/2026 às 11h26

Mulheres que transformam talento, criatividade e conhecimento em fonte de renda terão mais um espaço para apresentar seus trabalhos nesta sexta-feira (9). A Feira Mulher do Norte será realizada das 10h às 22h, no corredor interno do Porto Velho Shopping.

Promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), vinculada à Secretaria-Geral de Governo (SGG), a iniciativa incentiva o empreendedorismo feminino e a economia criativa.

Além de ampliar a visibilidade dos produtos, a feira aproxima as empreendedoras de novos consumidores e contribui para a autonomia financeira de mulheres que encontraram no próprio negócio uma oportunidade de transformar suas realidades.

“Cada edição abre uma nova vitrine para essas mulheres. São empreendedoras que produzem, geram renda e encontram na feira uma oportunidade para apresentar seus trabalhos, conquistar clientes e fortalecer seus negócios”, afirmou a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Lena Assis.

Para o prefeito Léo Moraes, ampliar os espaços destinados às empreendedoras também movimenta a economia local. “Quando criamos oportunidades para essas mulheres comercializarem seus produtos, estamos incentivando autonomia, geração de renda e novos negócios. Queremos que cada vez mais empreendedoras tenham espaço para crescer em Porto Velho”.

SERVIÇO

Feira Mulher do Norte

Data: sexta-feira, 9 de outubro

Horário: das 10h às 22h

Local: corredor interno do Porto Velho Shopping