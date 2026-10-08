TRT-14 elege novos dirigentes para o biênio 2027/2028

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 08/10/2026 às 11h30

O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) elegeu na terça-feira (6/10), em sessão administrativa, os novos dirigentes que conduzirão a instituição no biênio 2027/2028. A votação definiu o desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo para o cargo de presidente e para o cargo de vice-presidente e corregedor, o desembargador Ilson Alves Pequeno Junior. A diretoria da Escola Judicial (Ejud-14) ficará a cargo da desembargadora Vania Maria da Rocha Abensur.



Além da cúpula diretiva, os desembargadores definiram a composição dos demais órgãos e comissões para os próximos dois anos:



1ª Turma

Presidente: desembargadora Vania Maria da Rocha Abensur.

Membros: desembargadora Socorro Guimarães e o desembargador Shikou Sadahiro.



2ª Turma

Presidente: desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima.

Membros: desembargador Francisco José Pinheiro Cruz e desembargadora Ana Maria Rosa dos Santos.



Ouvidoria-Geral

Ouvidor-geral: desembargador Francisco José Pinheiro Cruz.

Ouvidora-geral substituta: desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima.

Ouvidoria da Mulher: desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima.

Ouvidora da Mulher substituta: desembargadora Ana Maria Rosa dos Santos.



Comissão de Regimento Interno

Presidente: desembargadora Ana Maria Rosa dos Santos.

Membros: desembargadoras Socorro Guimarães e Vania Maria da Rocha Abensur.



Comissão de Jurisprudência

Presidente: desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima.

Membros: desembargadoras Socorro Guimarães e Vania Maria da Rocha Abensur.



Comissão de Orientação, Acompanhamento e Avaliação do Estágio Probatório - Comissão de Vitaliciamento

Presidente: desembargadora Ana Maria Rosa dos Santos.

Membros: desembargadora Socorro Guimarães e desembargador Shikou Sadahiro.



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

Presidente: desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo.

Membros: desembargador Shikou Sadahiro e juiz do Trabalho Ricardo César Lima de Carvalho Sousa.



Comissão Permanente de Avaliação Documental e Memória Institucional

Presidente: desembargadora Vania Maria da Rocha Abensur.



Comissão Regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem

Presidente: desembargador Ilson Alves Pequeno Junior.

Membro: juíza do Trabalho Sabina Helena Silva de Carvalho Rodrigues.



Comissão Regional do Programa Trabalho Seguro

Presidente: desembargador Francisco José Pinheiro Cruz.

Membro: juíza do Trabalho Cândida Maria Ferreira Xavier.



Tônica da nova gestão



Em sua primeira manifestação como presidente eleito, o desembargador Carlos Lôbo enfatizou que o respeito será a tônica da sua gestão. “É preciso que todos tenhamos um ambiente de trabalho psicologicamente seguro em que todos se sintam bem em trabalhar. Por isso, o respeito será sempre a minha tônica, não só na relação com os colegas, servidores, advogados, como sempre foi, mas também não será tolerado o desrespeito, ou o assédio entre pessoas, entre servidores, entre magistrados e seus eventuais subordinados”, ressaltou.



“Pretendo agir da mesma forma como tenho procedido ao longo dos 36 anos de magistratura, com muito respeito às opiniões contrárias. E isso é de extrema importância porque ninguém consegue governar sozinho”, pontuou o atual corregedor.



O desembargador Lôbo conclamou ainda o apoio de todos que fazem a Justiça do Trabalho para continuar conduzindo o TRT-14 como um tribunal de referência. “Tenho certeza que estamos imbuídos do mesmo propósito de entregar uma prestação jurisdicional de qualidade, que é fazermos o nosso tribunal da 14ª região ter um resultado não só de prêmios que receba do CNJ, mas o resultado que mais importa, o reconhecimento da sociedade. E isso nós temos”, frisou.



Manifestações



O atual presidente do TRT-14 agradeceu a confiança depositada para atuar no próximo biênio na Vice-presidência e na Corregedoria Regional. “Agradeço humildemente a cada um dos que confiaram em meu nome. Reconheço nesse gesto uma convocação ao trabalho, à lealdade institucional e ao cuidado com a justiça que juntos construímos”, afirmou.



Ilson Pequeno enfatizou que a função corregedora requer firmeza para enfrentar inadequações, prudência para compreender circunstâncias e sensibilidade para reconhecer as pessoas que sustentam o cotidiano da instituição. “Pretendo assim honrar este encargo com uma atuação orientadora, acessível, na qual a autoridade encontre diálogo que possa produzir consequências efetivas. Farei a correição participativa que lá atrás, em meados de 2013, 2014, todos da instituição conheceram”, revelou.



Em referência a sua atual gestão, o magistrado destacou as conquistas e avanços. “Somos o melhor tribunal da Justiça do Trabalho em governança, tecnologia da informação, produtividade e transparência. Isso é um predicado de todos nós, da Justiça do Trabalho nesse rincão amazônico. Não é um trabalho exclusivamente da Presidência e da Corregedoria, mas de todos nós, de todos aqueles que nos antecederam”, evidenciou.



A decana do Pleno, desembargadora Socorro Guimarães, destacou sua satisfação em participar da eleição, onde concorreu também à Vice-presidência e Corregedoria. “Assumi com confiança e alegria esta candidatura, sabendo que se eleita tivesse sido, tentaria com muito esforço exercer o cargo com serenidade, com transparência, com muito, muito diálogo, abertura e, principalmente, ouvindo a cada um, os seus anseios, as suas angústias, as suas necessidades”, registrou ao dizer também que encontra-se à disposição e aberta ao diálogo, visando sempre contribuir para que o tribunal continue sendo referência no cenário nacional.



Já a desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima parabenizou a atual Administração e o futuro presidente pela eleição. “Desejo a vossa excelência uma liderança humanizada, onde possa ouvir as pessoas, onde possa ser ouvido com transparência, com lealdade. Desejo êxito na concretização de projetos que engrandeçam cada vez mais nosso Tribunal perante toda a sociedade, razão pela qual nós existimos. E desejo que tenhamos um ambiente tranquilo para exercer as nossas atividades, que a cada dia são cada vez mais exigidas, seja pelos órgãos superiores, seja pela sociedade”, discursou.



“Há uma carga grande em torno de magistrados e servidores, muitos adoecidos, mas ainda assim continuam trabalhando, não por ser servidor herói ou magistrado herói. Não existe magistrado herói, servidor herói. Existe ser humano que tem um complexo. Ele tem emoção, ele tem falha, tem sonho, tem ideal, ele tem determinação, tem disciplina. E é isso que a Justiça do Trabalho faz todos os dias, seja por meio de seus magistrados, seja por meio de seus servidores”, ressaltou.



A próxima diretora da Ejud-14, desembargadora Vania Abensur, citou a colaboração para manter os bons resultados do Regional. “É um desafio que a maioria aqui já provou, mas que se torna leve com a colaboração e união de forças de todos para levar o nosso tribunal sempre a patamares maiores”, frisou.



O desembargador Francisco José Pinheiro Cruz parabenizou os eleitos e manifestou votos de sucesso na continuidade da gestão. O magistrado destacou que a troca de cargos entre os dirigentes, aliada aos resultados já reconhecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com a conquista do Selo Diamante, confirma a implementação exitosa das políticas administrativas adotadas. Segundo o desembargador, a experiência adquirida no período recente facilitará a superação dos novos desafios que se apresentam ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC).



Shikou Sadahiro evidenciou também os objetivos alcançados da gestão e o crescimento do tribunal. “Todos que passaram pela Presidência conseguiram colaborar e colocar um tijolo nessa grande construção de um tribunal. E, efetivamente, os resultados mostram que houve êxito”, declarou ao exaltar também a atuação da desembargadora Maria Cesarineide que deixa a direção da Escola Judicial após anos à frente das ações de capacitação.



A desembargadora Ana Maria Rosa dos Santos parabenizou os colegas e registrou seus votos de pleno êxito. “Desejo uma gestão firme, equilibrada, agregada e capaz de honrar a história do TRT da 14ª Região e conduzi-lo com responsabilidade, independência e uma visão institucional”.



O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), Lucas Barbosa Brum, ressaltou a importância da eleição dos novos dirigentes para o biênio 2027/2028, rememorando as profundas transformações tecnológicas e administrativas vivenciadas pelo Judiciário nas últimas duas décadas. “O Ministério Público fica entusiasmado de poder contar com tão nobres colegas para enfrentar essas dificuldades que nos esperam em momentos que cada vez mais a justiça social tem de ser atacada, escanteada e denominada de menor relevância. Desejo uma excelente administração, um compromisso com a sociedade, com a justiça social, é como nos manterá firmes, fortes e presentes na Amazônia Ocidental”.



Presente à sessão, o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 14ª Região (Amatra 14), juiz do Trabalho Carlos Antônio Chagas Júnior, reconheceu os desafios superados pela administração atual, especialmente diante das profundas alterações nos processos de trabalho e do processo de equalização implementado, que exigiram resiliência da magistratura em âmbito nacional. Ao parabenizar os novos dirigentes eleitos, Chagas Júnior colocou a associação à disposição para o fortalecimento institucional, destacando que a continuidade de uma boa gestão dependerá do diálogo permanente e da busca por ajustes que assegurem "a grandeza da Justiça do Trabalho que este tribunal sempre teve". Por fim, o presidente da Amatra-14 agradeceu à desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima pelos anos de dedicação à Escola Judicial e desejou sucesso à desembargadora Vania Maria da Rocha Abensur na nova empreitada à frente da Ejud-14.