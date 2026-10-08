Prefeitura de Jaru realiza programação com atividades lúdicas em todas as escolas de ensino infantil e fundamental do município

Ao longo desta semana, a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, realiza a Semana da Criança, cuja programação contempla uma série de atividades nas escolas de ensino infantil e fundamental, com o intuito de celebrar o Dia das Crianças.
Até sexta-feira (09), cada dia de aula segue um tema, como o Dia da Mochila Maluca e da Meia Maluca, do Cabelo Maluco, da Família Fantasiada e Banho de Mangueira. A Semana da Criança será encerrada na sexta-feira (09), com a tradicional Festa do Dia das Crianças em todas as unidades escolares.
Segundo a secretária municipal de Educação, Cleide Gonçalves Prates, a programação tem como objetivo promover maior aproximação entre a comunidade escolar, além de estimular a criatividade e a integração entre os alunos por meio do brincar. “É um momento pensado especialmente para nossas crianças, para que elas possam aprender, interagir e, principalmente, se divertir no ambiente escolar.”, destacou.
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