Prefeitura de Jaru realiza programação com atividades lúdicas em todas as escolas de ensino infantil e fundamental do município

Por Assessoria

Publicada em 08/10/2026 às 11h36

Ao longo desta semana, a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, realiza a Semana da Criança, cuja programação contempla uma série de atividades nas escolas de ensino infantil e fundamental, com o intuito de celebrar o Dia das Crianças.

Até sexta-feira (09), cada dia de aula segue um tema, como o Dia da Mochila Maluca e da Meia Maluca, do Cabelo Maluco, da Família Fantasiada e Banho de Mangueira. A Semana da Criança será encerrada na sexta-feira (09), com a tradicional Festa do Dia das Crianças em todas as unidades escolares.

Segundo a secretária municipal de Educação, Cleide Gonçalves Prates, a programação tem como objetivo promover maior aproximação entre a comunidade escolar, além de estimular a criatividade e a integração entre os alunos por meio do brincar. “É um momento pensado especialmente para nossas crianças, para que elas possam aprender, interagir e, principalmente, se divertir no ambiente escolar.”, destacou.