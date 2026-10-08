Vacinação em dia garante saúde, autonomia e longevidade para idosos em Porto Velho

Por Taiana Mendonça

Publicada em 08/10/2026 às 11h42

Em alusão ao Outubro Prateado, movimento voltado à conscientização e atenção integral à pessoa idosa, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça a importância da imunização para garantir a autonomia e o bem-estar na terceira idade.

A partir dos 60 anos, manter a vacinação em dia é estratégico para prevenir complicações decorrentes de infecções respiratórias, virais e bacterianas graves, reduzindo internações e assegurando mais qualidade de vida.

VACINAS DISPONÍVEIS NA REDE MUNICIPAL

O Calendário Nacional de Vacinação para o público idoso conta com imunizantes fundamentais disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS):

- Influenza (Gripe): Dose anual a cada temporada (aguardar o início da próxima campanha nacional);

- Covid-19: Dose semestral de reforço contra formas graves do vírus;

As vacinas estão disponíveis na rede municipal

- Pneumocócica 20-valente (Pneumo 20): Dose única contra doenças pneumocócicas invasivas (como pneumonia e meningite) (atenção: imunizante destinado a idosos sob recomendação médica e/ou com condições clínicas especiais, mediante apresentação de laudo, receita ou comprovante médico);

- Hepatite B e dT (Difteria e Tétano): Apenas para quem não tem o esquema completo, com reforço a cada 10 anos contra tétano e difteria;

- Vacinas sob avaliação médica e grupos prioritários: Imunizantes como Febre Amarela, Tríplice Viral e Varicela (indicados em situações de risco ou avaliação individual), além de atendimento especial para idosos acamados ou residentes em asilos e casas de repouso.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou o compromisso do município em fortalecer a Atenção Primária para a população idosa. "O Outubro Prateado reforça a importância do cuidado com a saúde de quem tanto contribuiu por Porto Velho. Garantir vacinas acessíveis e atendimento humanizado nas nossas unidades é assegurar mais qualidade de vida e prevenção para as famílias do nosso município."

A secretária municipal de Saúde, Sandra Maria Petillo Cardoso, reforçou o convite à população e aos familiares."Nossas equipes nas UBSs estão preparadas para acolher e atualizar a caderneta de cada idoso. Convocamos os familiares a incentivarem e acompanharem seus idosos até a unidade mais próxima."

ONDE SE VACINAR

A população idosa pode atualizar o cartão de vacinas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) da capital. Além disso, para maior comodidade, o atendimento também está disponível no Espaço Saúde do Porto Velho Shopping (localizado no 2º piso, ao lado da Cacau Show), funcionando durante o horário comercial.

Para receber as doses, é necessário apresentar:

- Documento oficial com foto;

- Cartão do SUS;

- Caderneta de Vacinação (para avaliação do histórico);

- Laudo ou receita médica (exclusivamente para a vacina Pneumo 20, para comprovação da condição clínica).