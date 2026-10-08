Equipes removem árvores caídas após temporal e reforçam cuidados durante mudanças climáticas

Por Taiana Mendonça

Publicada em 08/10/2026 às 11h46

As fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram Porto Velho na tarde da última quarta-feira (7), provocaram a queda de árvores e galhos em algumas ruas da zona Sul na capital. Diante da situação, a Prefeitura, por meio do Departamento de Proteção e Conservação Ambiental (DPCA), ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), mobilizou equipes para a retirada dos materiais que obstruíam as vias.

Os servidores se deslocaram imediatamente aos pontos afetados, onde fizeram o corte e o picotamento das árvores que haviam caído sobre a pista e atrapalhavam o trânsito. O trabalho realizado garantiu a liberação completa das pistas e o restabelecimento do fluxo de veículos nas avenidas.

Segundo o secretário da Sema, Arthur Borin, o trabalho foi feito com agilidade e segurança, priorizando a integridade dos servidores e a proteção da população. "A atuação rápida das equipes é decisiva para minimizar os efeitos de eventos climáticos extremos e garantir que a cidade retome a rotina o quanto antes".

O prefeito Léo Moraes reforçou que a resposta rápida às ocorrências provocadas pelas mudanças no tempo faz parte do trabalho permanente de proteção da população. “Estamos mantendo nossas equipes preparadas para agir rapidamente diante de situações que possam colocar a população em risco”.

A Sema reforçou que mantém equipes de prontidão para atender ocorrências relacionadas a quedas de árvores, galhos e outros danos ambientais provocados por tempestades, contribuindo para a segurança urbana e a preservação ambiental.

Cenário climático e El Niño

O episódio ocorre durante a seca e a estiagem extremas provocadas pelo El Niño. Na região Norte, especialmente na Amazônia, o fenômeno favorece condições mais secas e quentes. Porém, com a proximidade do inverno amazônico e a chegada de outubro, o cenário começa a mudar. O primeiro mês completo da primavera é marcado pelo avanço das chuvas pelo país, com acumulados acima de 100 milímetros em boa parte das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, além da retomada gradual da umidade em áreas que enfrentaram o período mais seco do inverno.

O El Niño foi confirmado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) em junho e tem 81% de chance de ser o mais intenso da história até o fim do ano.

Cuidados

Diante das mudanças repentinas no tempo, a Prefeitura de Porto Velho reforça uma série de cuidados. Entre as recomendações para dias de chuva estão reduzir a velocidade, usar o farol baixo e evitar ultrapassagens. A manutenção do veículo também precisa estar em dia, e é importante não estacionar embaixo de árvores ou de estruturas que possam sofrer quedas.

A orientação é redobrar a atenção em dias chuvosos, tanto no trânsito quanto em áreas próximas a árvores e construções. Em caso de quedas de galhos ou situações de risco, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.