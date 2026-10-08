Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social promove evento voltado ao bem-estar, autoestima e valorização das mulheres

Por Assessoria

Publicada em 08/10/2026 às 14h21

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, em parceria com a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Vereadores e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, realizará no dia 16 de outubro (sexta-feira), a partir das 18h30, na Escola Municipal Jean Carlos Muniz, a Noite Delas. O evento será dedicado ao bem-estar, fortalecimento da autoestima, beleza e valorização pessoal das mulheres.

De acordo com a primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, a programação foi preparada para proporcionar um momento de acolhimento, troca de experiências e acesso a orientações importantes para a saúde e a qualidade de vida. “A Noite Delas será um momento especial, pensado para que as mulheres possam se cuidar, compartilhar experiências e tirar dúvidas sobre o autocuidado e outros temas importantes para o bem-estar. Queremos proporcionar um ambiente confortável para todas, com profissionais qualificadas e atividades que valorizem cada participante”, destacou, lembrando que as mulheres poderão ir acompanhadas de seus filhos.

Entre as atividades programadas está uma roda de conversa mediada pela psicóloga Deisiely Nery e pela enfermeira Aline Almeida, que abordarão temas relacionados à saúde emocional, aos cuidados com a saúde física e mental da mulher.

Além da roda de conversa, as participantes poderão usufruir de diferentes serviços de beleza e autocuidado, como massagem, escova e corte de cabelo, maquiagem, sessão de fotografia profissional e um desfile, que encerrará a noite.