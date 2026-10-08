Prefeitura abre mais mil vagas para corrida em comemoração ao aniversário de Jaru

Por Assessoria

Publicada em 08/10/2026 às 15h08

A Prefeitura de Jaru liberou, na tarde da última quarta-feira (07), mais um lote com mil vagas para o Corre Jaru 45 anos, corrida que fará a abertura da programação em comemoração aos 45 anos de emancipação política do município.

A corrida será realizada no dia 1º de novembro (domingo), a partir das 18h, com percursos de 5 km e 10 km, nas categorias masculino e feminino. Os participantes poderão competir na categoria Elite ou por faixa etária: 16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50+.

A Corre Jaru 45 anos irá premiar em dinheiro os primeiros colocados na categoria elite e também de cada faixa etária, nas categorias masculino e feminino. A concentração dos participantes acontecerá na Praça Sebastião Dias de Almeida, localizada na Avenida Dom Pedro I.

O prefeito Jeverson Lima destacou a ampliação do número de inscrições e a expectativa de reunir um grande público na celebração. “As primeiras mil vagas para o Corre Jaru 45 anos se esgotaram em poucas horas. Como queremos que o maior número de pessoas possível participe desta comemoração conosco, disponibilizamos mais mil vagas para tornar nossa corrida de aniversário ainda maior, à altura que Jaru merece”, afirmou.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas clicando no link abaixo: