Bomba é substituída e abastecimento avança para normalização em escolas de Nova Mutum

Por Meiry Santos

Publicada em 08/10/2026 às 16h07

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho informa que as aulas em duas unidades de ensino localizadas no distrito de Nova Mutum estão temporariamente suspensas em razão da falta de abastecimento de água na comunidade, registrada desde a última sexta-feira.

As unidades afetadas são a EMEI Encantos do Mutum e a EMEIEF Nossa Senhora de Nazaré. De acordo com informações repassadas pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), a bomba responsável pelo abastecimento já foi substituída. Neste momento, as equipes trabalham para a normalização da entrada de água e a regularização do processo de tratamento, etapas necessárias para que o fornecimento seja restabelecido com segurança.

O prefeito Léo Moraes afirmou que a situação está sendo acompanhada e que a prioridade é garantir condições adequadas para o retorno das atividades escolares. “Estamos acompanhando de perto a situação em Nova Mutum e trabalhando para que o abastecimento seja normalizado o mais rápido possível. A prioridade é garantir que alunos e profissionais tenham segurança e estrutura adequada para voltar às atividades”.

Segundo o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, a Semed mantém contato permanente com os responsáveis pelo abastecimento e acompanha cada etapa da solução. “Nossa equipe está acompanhando a situação junto aos responsáveis pelo abastecimento. Assim que houver condições adequadas, vamos garantir o retorno das aulas e a organização necessária para que nenhum aluno seja prejudicado”.

Os dias letivos que deixarem de ser cumpridos em razão da suspensão das aulas já estão sendo reprogramados pela Semed para reposição, de forma a assegurar o cumprimento do calendário escolar.