Justiça do Trabalho promove ação de incentivo à leitura na Escola Duque de Caxias

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 08/10/2026 às 16h22

Como parte de seu compromisso com a responsabilidade socioinstitucional, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizou a entrega oficial de obras literárias à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Duque de Caxias. A iniciativa, fruto de uma campanha interna, mobilizou magistrados, servidores e colaboradores do Regional em prol do incentivo à educação e à cultura.



A entrega foi acompanhada pela juíza do Trabalho Sabina Helena Silva Carvalho Rodrigues e pela servidora Jaqueline da Silva Ramos, que foram recebidas pela diretora Maria Antônia Fernandes da Silva e pela vice-diretora Marinete da Conceição.



A juíza do Trabalho Sabina Helena Silva Carvalho Rodrigues ressaltou a importância do engajamento coletivo. "Estar aqui hoje e ver o entusiasmo da direção e da comunidade escolar é a materialização de um esforço conjunto. A leitura tem o poder de transformar realidades, e saber que o TRT-14 contribui diretamente para abrir novos horizontes a esses estudantes é motivo de grande orgulho para todos nós", afirmou a magistrada.



Para a gestão escolar, a parceria é fundamental para o fortalecimento do acervo bibliográfico. "Receber essas obras é um grande incentivo para nossos alunos. O acesso aos livros é uma base para o desenvolvimento do pensamento crítico e somos muito gratos ao TRT-14 por olhar para a nossa escola e apoiar a educação dos nossos jovens", destacou a diretora Maria Antônia.



A administração do Tribunal destacou que iniciativas como esta refletem a essência da missão institucional da Justiça do Trabalho para com a sociedade. "A promoção da cidadania e o incentivo à educação são pilares fundamentais que norteiam as nossas ações para além da prestação jurisdicional. Ver o engajamento de magistrados, servidores e colaboradores nessa campanha reforça nosso compromisso de ser um agente transformador na sociedade, valorizando a leitura como ferramenta essencial para o futuro de nossas crianças e jovens", destacou o presidente do TRT-14, Ilson Alves Pequeno Junior.