Sistema do Cadastro Único terá interrupção temporária nesta sexta-feira (9)

Por Adaides Batista

Publicada em 08/10/2026 às 16h42

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), informa que o sistema do Cadastro Único ficará temporariamente indisponível nesta sexta-feira (9 de outubro), em razão de manutenção programada prevista no calendário oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Em razão do feriado nacional de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, os atendimentos serão retomados normalmente na terça-feira (13).

Durante o período de indisponibilidade, os serviços e procedimentos que dependem diretamente do sistema não poderão ser realizados. A interrupção faz parte da programação nacional de manutenção e atualização da plataforma. Observando que o sistema do Cadastro Único ficará temporariamente indisponível na Central do CadÚnico, em todos os CRAS e todos os polos.

A Central do Cadastro Único da Semias orienta os usuários que necessitam realizar atendimentos a se programarem com antecedência e, sempre que possível, anteciparem suas demandas, evitando deslocamentos durante o período em que o sistema estiver fora do ar.

“É importante que os usuários fiquem atentos aos prazos e organizem seus atendimentos com antecedência. A interrupção é temporária e, após a manutenção, os serviços serão retomados normalmente”, orientou o gerente do Cadastro Único da Semias, Clóvis Henrique da Silva.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de manter a população informada sobre a suspensão temporária.

“Nosso compromisso é garantir que a população tenha acesso à informação e possa se organizar. Essa manutenção é necessária para o funcionamento adequado do sistema. Assim que o serviço estiver novamente disponível, os atendimentos serão retomados normalmente”.

O secretário da Semias, Paulo Afonso, reforçou a importância de os usuários acompanharem os prazos relacionados ao Cadastro Único.