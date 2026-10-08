Prefeitura de Porto Velho convoca novos professores para reforçar rede municipal de ensino

Por Jhon Silva

Publicada em 08/10/2026 às 16h26

A rede municipal de ensino de Porto Velho avança com a convocação de novos profissionais para reforçar o atendimento aos estudantes tanto na área urbana quanto nas comunidades e distritos.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio das secretarias municipais de Administração (Semad) e Educação (Semed), publicou o Edital nº 052/SEMAD/2026, referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 051/SEMAD/SEMED/2025. Os candidatos convocados têm prazo de 15 dias, contado a partir da publicação do edital, para comparecer e cumprir as etapas necessárias à contratação.

A convocação contempla professores de séries iniciais e de áreas específicas. Além de Porto Velho, há profissionais chamados para atuar no Baixo Madeira, Assentamento Santa Rita, região de Aliança, São Carlos, Joana D’Arc, Abunã, Extrema e Nova Califórnia.

Para o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, a chegada dos profissionais contribui para atender diferentes realidades da rede. “Cada professor que chega à rede representa o fortalecimento do trabalho desenvolvido dentro das nossas escolas. Essa convocação alcança não apenas a área urbana, mas também distritos e comunidades, onde precisamos garantir que nossos alunos tenham profissionais em sala de aula e continuidade no aprendizado”.

ORIENTAÇÃO

Os candidatos deverão comparecer à Secretaria Municipal de Administração (Semad), na rua Duque de Caxias, nº 186, bairro Arigolândia, das 8h às 14h, levando a documentação exigida no edital.

Também será necessária a realização do exame admissional e a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). O edital apresenta ainda a relação completa de documentos, exames e procedimentos necessários para a contratação.

O prefeito Léo Moraes ressalta que o reforço das equipes precisa alcançar toda a extensão do município. “Porto Velho não termina na área urbana. Temos crianças estudando nos distritos, nas comunidades e na área rural, e todas elas precisam encontrar uma escola preparada para recebê-las. A chegada desses profissionais fortalece a educação e, principalmente, o atendimento aos nossos estudantes”.

O candidato que não apresentar a documentação dentro do prazo estabelecido será considerado desistente, possibilitando a convocação do próximo aprovado, respeitada a ordem de classificação.

A relação completa dos convocados, documentos e exames exigidos está disponível no Edital nº 052/SEMAD/2026.