Edevaldo Neves retoma atividades na Assembleia Legislativa após reeleição com 21.753 votos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/10/2026 às 15h23

O deputado estadual Edevaldo Neves anunciou o retorno às atividades na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) após o encerramento da campanha eleitoral de 2026. Reeleito com 21.753 votos, o parlamentar afirmou que dará continuidade ao trabalho legislativo e ao atendimento das demandas apresentadas pela população rondoniense.

A retomada dos trabalhos foi comunicada por meio das redes sociais. Na publicação, Edevaldo destacou que o fim do período de campanha não representa uma interrupção de suas responsabilidades como integrante do Parlamento estadual. Segundo ele, a atuação parlamentar continuará voltada ao acompanhamento das necessidades da população e ao exercício das atribuições legislativas.

O deputado também utilizou suas redes sociais para agradecer aos eleitores pelo resultado obtido nas urnas. Ao comentar a reeleição, atribuiu a votação ao reconhecimento de sua atuação política e à confiança depositada pelos rondonienses para mais um mandato na Assembleia Legislativa.

Em outra manifestação, Edevaldo agradeceu às pessoas que participaram de sua campanha e contribuíram para o resultado eleitoral. O parlamentar declarou que pretende manter o compromisso com o trabalho desenvolvido no estado durante o novo mandato.

Com a campanha encerrada, o deputado reafirmou a disposição de continuar representando Rondônia no Legislativo estadual. Ao anunciar o retorno às atividades, resumiu a continuidade de sua atuação com a declaração: “A campanha terminou, mas o trabalho continua”.