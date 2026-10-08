Equipes da Semosp trabalham na execução de base, sub-base e compactação de ruas no 2º distrito de Ji-Paraná

Por Assessoria

Publicada em 08/10/2026 às 14h17

Na manhã desta quinta-feira (8), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), informou que avançam em ritmo acelerado os serviços de preparação das ruas e avenidas do bairro São Francisco, no 2º distrito, para receber pavimentação asfáltica. Ao todo, cerca de 5 quilômetros de ruas serão preparados pelas equipes. Os trabalhos incluem escavação, assentamento de pedra rachão, compactação e execução da base e sub-base, etapas necessárias para garantir melhores condições para a aplicação do asfalto.

Iniciados no final de setembro, os serviços seguem as orientações do prefeito Affonso Cândido (PL), que determinou a intensificação das ações de preparação das ruas e avenidas para a pavimentação. Durante a execução, alguns trechos são rebaixados em aproximadamente 40 centímetros, conforme a necessidade identificada pelas equipes técnicas. Na sequência, são aplicadas a pedra rachão e a BGS (Brita Graduada Simples), formando a estrutura necessária para, posteriormente, receber o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), utilizado na pavimentação asfáltica.

Segundo a Semosp, a rua Presbítero Honorato Pereira já conta com 340 metros preparados para receber a BGS. Na rua Campo Grande, são 220 metros prontos para a próxima etapa, enquanto a rua Boa Vista também possui 220 metros preparados. A previsão é que as equipes avancem mais 350 metros ainda nesta semana.

De acordo com o diretor de Obras da Semosp, Bráulio Barbosa, os serviços estão dentro da programação estabelecida pela secretaria. “Estamos com mais de 700 metros que já receberam a base. Queremos ainda este ano chegar aos 2 quilômetros. Sabemos que algumas ruas requerem um cuidado especial devido à grande umidade, mas estamos preparados para as eventualidades. Nosso prefeito Affonso Cândido pediu para intensificarmos o trabalho”, declarou.

A preparação adequada das ruas é uma etapa fundamental antes da pavimentação, garantindo maior estabilidade e durabilidade ao pavimento. Com a continuidade dos serviços, a expectativa da Prefeitura é ampliar gradativamente os trechos concluídos e avançar para a etapa de aplicação do asfalto.