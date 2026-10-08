Prefeitura de Rolim de Moura assina Ordem de Serviço para pavimentação da Feira do Beiro Rio

Por Assessoria

Publicada em 08/10/2026 às 14h43

Foi assinada nesta quarta-feira (07), no gabinete municipal, a Ordem de Serviço que autoriza o início das obras de pavimentação em blocos sextavados na tradicional Feira do Beiro Rio.

O ato contou com a presença do prefeito Aldo Júlio e do secretário municipal de Agricultura (Semagri), Uender Arpine Nogueira. O projeto, viabilizado por meio do Termo de Convênio nº 574/2025/PGE-SEOSP, conta com um investimento de R$ 288.982,79 e tem prazo de execução de 90 dias.

A obra representa um marco para os feirantes, moradores e frequentadores da Rua Corumbiara (entre as avenidas São Paulo e Belo Horizonte), solucionando antigos desafios de infraestrutura e garantindo um espaço mais limpo, seguro e adequado para a comercialização de produtos e o convívio da comunidade.

O prefeito Aldo Júlio mencionou o apoio do deputado estadual Alan Queiroz que viabilizou a emenda para a realização da obra.