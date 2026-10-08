Em carta, deputados dos EUA acusam governo Trump de tentar influenciar a eleição no Brasil

Por G1

Publicada em 08/10/2026 às 15h27

Em uma carta enviada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, 12 deputados norte-americanos acusaram o governo de Donald Trump de tentar influenciar as eleições do Brasil. O documento foi enviado ao secretário Marco Rubio na terça-feira (6).

Todos os parlamentares que assinam a carta são do Partido Democrata, que faz oposição ao governo Trump. É a terceira vez em menos de um mês que congressistas cobraram o governo Trump sobre as eleições no Brasil.

No documento, de três páginas, os deputados afirmam que o Departamento de Estado promove uma "escalada desnecessária" que pode causar uma ruptura nas relações entre os EUA e o Brasil.

Os congressistas abrem a carta relembrando a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

Em agosto, os EUA anunciaram a medida como uma retaliação à demora do Brasil em aceitar a nomeação de Daniel Perez para a embaixada americana em Brasília.

"Essa decisão equivocada prejudica ainda mais a reputação dos Estados Unidos na região e aproxima o Brasil das mãos de nossos adversários", afirma a carta.

Segundo os deputados, a revogação do visto foi mais uma entre várias ações do governo dos EUA para tentar influenciar o resultado das eleições brasileiras. Como exemplo, eles citam tarifas e sanções aplicadas para punir autoridades brasileiras pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Outro indício citado no documento são reportagens da imprensa que mostram que os Estados Unidos planejavam enviar duas autoridades ao Brasil para tentar levantar dúvidas sobre o sistema eleitoral do país.

Os deputados também pediram a Rubio justificativas para a revogação do visto da embaixadora brasileira, além de explicações sobre a real intenção do envio de duas autoridades americanas ao Brasil meses antes das eleições.

"Por que autoridades do Departamento de Estado buscaram examinar o sistema eleitoral do Brasil em meio a uma campanha presidencial em andamento e que evidências específicas o Departamento possui de que o sistema eleitoral brasileiro pode não ser confiável?", diz uma das questões.

O documento exige que as justificativas sejam apresentadas pelo Departamento de Estado até 20 de outubro, antes do segundo turno das eleições brasileiras.

Os parlamentares encerraram a carta afirmando que os Estados Unidos se beneficiam quando ajudam o Brasil a fortalecer a democracia, e não quando apoiam aqueles que participaram de uma "tentativa violenta de golpe" em 2022.

"As relações entre os EUA e o Brasil devem ser baseadas no respeito às escolhas democráticas do povo brasileiro, e não determinadas pelo fato de o candidato apoiado pelo presidente Trump sair vitorioso."

Outras cartas

Rubio cochicha para Trump — Foto: Reuters

O documento enviado na terça-feira foi o terceiro assinado por congressistas dos Estados Unidos a levantar preocupações sobre a influência americana nas eleições brasileiras.

No dia 24 de setembro, um grupo de 31 parlamentares enviou uma carta a Rubio, acusando o governo Trump de tentar pressionar instituições brasileiras e colocar em risco a parceria estratégica entre os dois países.

Na carta, os parlamentares exigiram que os EUA se comprometessem a reconhecer e aceitar o resultado das eleições marcadas para outubro.

Cinco dias depois, três senadores democratas cobraram de Rubio garantias de que o governo norte-americano aceitará o resultado das eleições no Brasil.

No documento, os senadores expressaram "preocupação com ações do governo" que ameaçam a aliança estratégica com o Brasil. Eles também apontaram uma suposta tentativa de interferência por parte dos EUA.