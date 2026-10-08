Ataque russo contra ônibus na Ucrânia deixa 30 mortos e 18 feridos

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 08/10/2026 às 15h30

Um ataque russo contra dois ônibus na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, deixou pelo menos 30 mortos e 18 feridos nesta quinta-feira (8), segundo informações divulgadas pela polícia e pela Procuradoria-Geral ucraniana

O número de vítimas aumentou ao longo do dia. Inicialmente, as autoridades haviam informado 12 mortos e 14 feridos, mas já alertavam que o balanço poderia subir diante da gravidade do ataque.

Após o bombardeio, o governador regional anunciou a suspensão do transporte público em Kramatorsk e na cidade vizinha de Sloviansk (Esloviansque), devido à deterioração das condições de segurança.

A Procuradoria-Geral da Ucrânia também informou que abriu uma investigação preliminar para apurar um possível "crime de guerra".

Kramatorsk é um importante centro militar ucraniano

Localizada na região de Donetsk, Kramatorsk tem importância estratégica para as forças ucranianas por funcionar como um dos principais centros logísticos do Exército no leste do país.

A cidade chegou a ser ocupada brevemente por separatistas pró-Rússia em 2014, antes de ser retomada pelas tropas ucranianas.

Nas últimas semanas, o Exército da Ucrânia tem realizado uma contraofensiva nesse setor da linha de frente e afirma ter recuperado vários quilômetros de território.

Bombardeios deixaram dezenas de mortos no dia anterior

O ataque em Kramatorsk aconteceu um dia depois de uma série de bombardeios russos que provocaram 30 mortes em diferentes regiões da Ucrânia.

Segundo um balanço atualizado divulgado pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, 22 pessoas morreram após um míssil atingir e destruir um edifício residencial na cidade de Pryluky (Priluki), no norte do país.

A guerra entre Rússia e Ucrânia teve início em 2014, quando Moscou anexou a península da Crimeia. Em fevereiro de 2022, as forças russas lançaram uma invasão em grande escala do território ucraniano, dando início a uma nova fase do conflito.