Festival de Música de Espigão do Oeste acontece neste sexta-feira (9), com premiação do 1º ao 5º colocado

Por Assessoria

Publicada em 08/10/2026 às 14h27

Chegou a sua vez de subir ao palco! Nesta sexta-feira, 09 de outubro, Espigão D’Oeste vai se encontrar para uma noite de música, talento e emoção. Venha prestigiar as vozes da nossa cidade e torcer pelos seus favoritos!

Data: 09 de outubro (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Rua Bahia, ao lado do Brasa Burguer

Premiação: do 1º ao 5º colocado

Traga a família, chame os amigos e venha viver esse momento com a gente!

Marque aqui quem precisa ver esse show!

Realização: Prefeitura Municipal de Espigão D’Oeste | SEMELC

Apoio: Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC)