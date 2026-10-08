Festival de Música de Espigão do Oeste acontece neste sexta-feira (9), com premiação do 1º ao 5º colocado

Chegou a sua vez de subir ao palco! Nesta sexta-feira, 09 de outubro, Espigão D’Oeste vai se encontrar para uma noite de música, talento e emoção. Venha prestigiar as vozes da nossa cidade e torcer pelos seus favoritos!
Data: 09 de outubro (sexta-feira)
Horário: 19h
Local: Rua Bahia, ao lado do Brasa Burguer
Premiação: do 1º ao 5º colocado
Traga a família, chame os amigos e venha viver esse momento com a gente!
Marque aqui quem precisa ver esse show!
Realização: Prefeitura Municipal de Espigão D’Oeste | SEMELC
Apoio: Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC)
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