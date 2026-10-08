Ariquemes 49 anos: Espaço Alternativo recebe uma programação especial com música, cultura e gastronomia

Por ASSESSORIA

Publicada em 08/10/2026 às 14h50

Uma festa para celebrar a nossa história!Nos dias 17 e 18 de outubro, o Espaço Alternativo recebe uma programação especial com música, cultura e gastronomia!

17/10 – Sábado

Show de abertura: Ministério Fé

Show principal: Bruna Karla

18/10 – Domingo

Show de abertura: Banda Renovação Carismática

Show principal: Thiago Brado

E tem mais! Durante a programação acontece o 2º Festival Gastronômico, com premiação para as melhores barracas.

Espaço Alternativo

A partir das 19h30

Chame a família e os amigos e venha celebrar os 49 anos de Ariquemes com a gente!