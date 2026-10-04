Roberto Justus se pronuncia após mensagens com Vorcaro vazarem

Por IG

Publicada em 04/10/2026 às 15h21

O empresário Roberto Justus usou as redes sociais, na tarde deste sábado (3), para explicar a relação empresarial que manteve com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A manifestação aconteceu após o vazamento de mensagens trocadas entre os dois, que, segundo Justus, foram divulgadas fora de contexto na internet.

“Teve gente que falou até que eu menti. Por isso, faço questão de contar essa história inteira”, afirmou o empresário.

Segundo Justus, a relação com Vorcaro envolveu a Steelcorp, startup criada por ele há cerca de três anos. O empresário explicou que a empresa buscava investidores.

Startup procura investidor. Com os juros que temos no Brasil, não faz sentido colocar todo seu dinheiro ou se endividar para construir um negócio com a dimensão que eu estou construindoRobeerto Justus

Justus afirmou ainda que, em 2023, outro grupo realizou um investimento na Steelcorp. Na época, de acordo com o empresário, ele não tinha como saber quem eram os cotistas que estavam por trás do fundo.

“A lei protege o sigilo dos cotistas desse tipo de fundo, então eu não tinha, na época, como saber quem estava por trás dele”, explicou.

O empresário afirmou que, quando surgiram suspeitas relacionadas ao fundo, procurou a gestora para descobrir quem eram os cotistas. Ao tomar conhecimento da identidade dos investidores, teria tomado medidas para reduzir a participação e romper o acordo de acionistas.

“Eu fiz um aumento de capital, que reduziu a participação deles de 30% para 10%, e rompi o acordo de acionistas. Ou seja, me livrei”, afirmou.

Segundo Justus, Vorcaro o procurou em 2024 com a intenção de investir na empresa. “Dois empresários conversando, nada de ilegalidade”, declarou.

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Na avaliação de Justus, naquele período Vorcaro tinha forte atuação no mercado financeiro e empresarial e, assim como outros investidores, acreditou no então banqueiro.

O investimento de Daniel Vorcaro

Justus explicou que o investimento de Vorcaro na Steelcorp foi realizado por meio de notas comerciais. Segundo ele, o mecanismo previa que o valor seria posteriormente convertido em participação acionária, conforme havia sido combinado entre os empresários.

Reprodução/ YouTube

Roberto Justus

“O investimento dele comigo foi feito na época em notas comerciais. Tecnicamente, isso era uma dívida que ia depois ser convertida em ações, conforme combinado com ele. Era só um mecanismo para começar essa relação”, explicou.

De acordo com Justus, a conversão não aconteceu como previsto. Enquanto isso, o valor permanecia registrado como dívida no balanço da empresa, embora, segundo ele, a intenção fosse que se tratasse de um investimento.

“É isso que vocês viram nessas conversas: eu cobrando, pedindo reunião e ele sumindo sem me atender”, afirmou.

O empresário reconheceu que chegou a mencionar uma possível recuperação judicial durante as conversas. Segundo Justus, a declaração ocorreu no contexto de uma negociação.

Sim, eu fui duro, falei até de uma possível recuperação judicial. Claro, era uma pressão, era uma negociaçãoRoberto Justus

Roberto Justus afirma que recomprou a dívida

Ainda segundo Justus, quando começaram a surgir problemas envolvendo o Banco Master, ele decidiu não manter Vorcaro como investidor da Steelcorp.

“Eu não quero Daniel Vorcaro no meu negócio. Não deixei converter em ações, recomprei a dívida com o meu dinheiro, da minha pessoa física”, declarou.

Justus também afirmou que as mensagens divulgadas não significariam que ele recebeu ou utilizou recursos de origem ilícita. “Eu vejo gente julgando como se eu tivesse algum dinheiro sujo. Vocês estão entendendo que eu tirei o cara do negócio”, afirmou.

Ao final da manifestação, o empresário defendeu sua trajetória profissional.

“Tenho 50 anos de carreira e não tenho nenhuma mancha na minha, nenhum processo. Sempre trabalhei sério e criei honestamente meu patrimônio. Não preciso do dinheiro de ninguém e não vou deixar que transformem meu nome em piada por ter feito negócio com alguém que o país inteiro aplaudia, que todas as instituições aplaudiam e faziam negócios com ele. Jamais faria algo errado, jamais usaria dinheiro sujo”, finalizou.