Roberto Justus é alvo de chacota após vazarem mensagens com Vorcaro:

Por Fabíola Reipert/R7

Publicada em 03/10/2026 às 10h04

Roberto Justus virou alvo de deboche após mensagens trocadas com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, virem a público.

Segundo informações divulgadas pelo Poder360, Justus passou meses cobrando Vorcaro para resolver um impasse envolvendo um investimento na SteelCorp, empresa de construção civil fundada pelo empresário.

Em setembro de 2025, ele chegou a pedir uma reunião urgente com o ex-banqueiro e desabafou: “Nunca na minha vida fiquei tão decepcionado com alguém”.

Justus afirmou que precisava tratar da “sobrevivência da empresa” e chegou a mencionar a possibilidade de recuperação judicial caso o dinheiro continuasse registrado como dívida.

O investimento envolvia R$ 143 milhões e a negociação previa transformar o valor em uma participação de 30% na SteelCorp. Depois, os dois chegaram a discutir a recompra dessa participação por R$ 130 milhões.

Pronto! Bastou a história vir a público para a internet deixar a seriedade de lado e começar a brincar com a situação.

“Que humilhação um bilionário precisa passar para continuar sendo bilionário, hein?”, disse uma pessoa. “Enquanto isso a esposa cortando ovo de Páscoa de 20 mil”, disse outra, relembrando a sobremesa luxuosa comprada por Ana Paula Siebert.

Já outro perfil debochou: “Fiquei até com dó, vou mandar 5 reais pra ele comprar um lanche”. E teve quem ironizasse: “Inscrevam Roberto Justus no Desenrola 3”.