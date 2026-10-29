Região Norte terá pancadas de chuva e alerta de chuvas intensas nesta quinta-feira (29)

Por Viviane Bessa

Publicada em 29/10/2026 às 07h50

A quinta-feira (29) apresenta variação nas condições meteorológicas na Região Norte, com instabilidade e pancadas de chuva em áreas do sul e oeste, além de tempo seco em trechos ao norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Acre, a previsão indica pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o estado. Em Rio Branco, os termômetros registram mínima de 22°C e máxima de 31°C. No interior do Acre, o clima equatorial dita o ritmo com períodos de sol intercalados por pancadas de chuva e sensação de estufa. Os termômetros registram mínimas por volta de 23°C e alcançam máximas vespertinas de 32°C a 34°C.

Em Rondônia, o dia terá pancadas de chuva com trovoadas isoladas. Na capital Porto Velho, a mínima prevista é de 23°C e a máxima alcança 32°C. No interior de Rondônia, a atmosfera segue bastante instável, com muita nebulosidade e episódios de chuva rápida que não aliviam o abafamento. As primeiras horas do dia marcam mínimas de 23°C, subindo à tarde para máximas de 33°C a 35°C.

No Amazonas, o oeste e o sul do estado registram pancadas de chuva e trovoadas isoladas, enquanto a faixa centro-norte possui chuva isolada. Em Manaus, a mínima fica em 26°C e a máxima chega a 34°C. No interior do Amazonas, a combinação de calor e alta umidade favorece o padrão típico de abafamento e pancadas de chuva isoladas à tarde. As madrugadas registram marcas mínimas de 24°C, e as máximas superam facilmente os 34°C a 36°C.

No Pará, a porção sul do estado tem previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas, ao passo que o norte e o litoral apresentam possibilidade de chuva isolada. Em Belém, as temperaturas variam entre 25°Ce 36°C. No interior do Pará, o sol forte predomina em grande parte do estado, mantendo o tempo seco especialmente na faixa sul. O amanhecer começa com temperaturas mínimas na casa dos 23°C, mas as tardes registram calor intenso com máximas de 35°C a 38°C.

No Tocantins, o tempo permanece instável em todas as regiões, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Palmas, a mínima é de 23°C e a máxima atinge 33°C. No interior do Tocantins, o ar seco inibe a formação de nuvens e deixa os índices de umidade baixos no período da tarde. As madrugadas apresentam temperaturas mínimas amenas de 22°C, mas sob o sol forte as máximas atingem marcas de 36°C a 38°C.

Em Roraima, predomina o céu com muitas nuvens, sem previsão de chuva significativa. Em Boa Vista, a mínima registrada deve ser de 27°C e a máxima alcança 38°C. No interior de Roraima, a forte radiação solar sob céu limpo impulsiona os índices térmicos ao longo de toda a jornada. As madrugadas marcam temperaturas mínimas em torno de 24°C, e o pico do calor à tarde atinge máximas severas entre 35°C e 37°C.

No Amapá, o cenário é de muitas nuvens ao longo do dia. Em Macapá, os valores variam de 25°C a 34°C. No interior do Amapá, a umidade vinda do oceano mantém o céu com variação de nuvens, mas o calor é constante em todas as cidades. O dia se inicia com marcas mínimas de 24°C, subindo gradativamente até atingir máximas de 32°C a 34°C.

Alerta de chuvas intensas

Também está em vigor um aviso de chuvas intensas, classificado como perigo potencial, com validade das 00h00 às 23h59 de quinta-feira (29). A área de abrangência inclui:

Rondônia: Leste Rondoniense e Madeira-Guaporé;

Tocantins: Ocidental do Tocantins e Oriental do Tocantins.

A chuva fica entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, apresentando baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).