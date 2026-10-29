Lousas digitais ampliam recursos de aprendizagem nas escolas de Corumbiara com apoio de Ezequiel Neiva

Por Alexandre Almeida

Publicada em 29/10/2026 às 08h10

Alunos de Corumbiara utilizam as lousas digitais para ampliar conhecimentos e tornar as aulas mais dinâmicas e interativas

As lousas digitais já fazem parte da realidade das escolas de Corumbiara. Por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), os equipamentos foram adquiridos e instalados nas unidades de ensino do município, proporcionando novas ferramentas tecnológicas para professores e alunos.

A implantação das telas interativas representa um avanço na modernização da educação municipal. Com o recurso, os professores podem diversificar as metodologias de ensino, tornando as aulas mais dinâmicas, interativas e atrativas. A tecnologia também contribui para o desenvolvimento das habilidades digitais dos estudantes, estimulando a participação em sala de aula e aproximando o ambiente escolar das novas possibilidades de aprendizagem.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Corumbiara e investimento viabilizado por meio de emenda do deputado estadual Ezequiel Neiva.

A secretária municipal de Educação, Fátima Notaro, destacou a importância dos equipamentos e agradeceu aos envolvidos na viabilização do investimento. “Essas telas interativas estão contribuindo muito para a aprendizagem das nossas crianças. Foi maravilhoso receber esses equipamentos. Era algo tão surreal para nós, mas todas as salas foram contempladas e estão fazendo um trabalho maravilhoso. Nossa gratidão ao prefeito Leandro Vieira, pela ideia e pela solicitação, e ao deputado Ezequiel Neiva, que colaborou e disponibilizou o orçamento para esse investimento em nosso município”, ressaltou.

A gestora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mundo Mágico, Regiane dos Santos, também destacou os benefícios da novidade para a comunidade escolar. Segundo ela, a chegada das lousas digitais representa um marco na modernização do ensino em Corumbiara. “Foi um marco inovador dentro da nossa educação. São novas tecnologias que chegaram para nossas crianças e nossos professores, que ficavam muito limitados somente ao livro didático. As telas vieram para agregar ainda mais ao desempenho da nossa educação aqui no município”, afirmou.

Estudantes do distrito de Alto Guarajus também são beneficiados com a tecnologia, que amplia as possibilidades de aprendizagem.

No distrito de Alto Guarajus, o diretor da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professor Luiz Benvenoto Dala Costa, Maucir Catulino, agradeceu a destinação dos recursos e enfatizou a contribuição dos equipamentos para o trabalho pedagógico. “Agradecemos a parceria e por ter destinado essa emenda ao nosso município para a compra das telas digitais. Elas contribuem para o aprendizado dos nossos alunos e facilitam o trabalho dos professores. O deputado estadual Ezequiel Neiva é um parceiro da educação e do nosso município, assim como da nossa zona rural, garantindo benefícios aos nossos alunos”, declarou.

Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, o investimento reforça a importância de ampliar o acesso à tecnologia nas escolas e oferecer melhores condições para o processo de aprendizagem. “Esse recurso permitiu que os professores pudessem utilizar novas tecnologias para auxiliar no processo de aprendizagem das crianças de Corumbiara. Recebemos o pedido do prefeito Leandro Vieira e procuramos contribuir para que os alunos tenham mais oportunidades de aprendizado e para que a educação do município continue avançando”, destacou o parlamentar.