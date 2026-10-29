Homem em situação de rua é esfaqueado na Avenida Mamoré

Por NewsRondônia

Publicada em 29/10/2026 às 09h00

Um homem ainda não identificado foi ferido com um golpe de faca na região da cabeça na noite desta quarta-feira (28), na Avenida Mamoré, nas proximidades da Avenida José Vieira Caúla, em Porto Velho (RO).

Após o ataque, a vítima pediu socorro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o homem ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. Segundo o relato da vítima, o autor da agressão seria uma pessoa em situação de rua. No entanto, o homem não soube informar o ponto exato onde foi atacado.

A vítima também aparentava estar em situação de rua. Até o momento, não foram informadas a identidade do suspeito nem as circunstâncias que motivaram a agressão. O caso deverá ser apurado pelas autoridades.