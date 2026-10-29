Denarc prende suspeito fazendo entregas de drogas sintéticas no centro

Por pvhnoticias.com

Publicada em 29/10/2026 às 09h00

Um homem de 33 anos, identificado como Gabriel C. O., foi preso nesta quarta-feira (28), pelo Departamento de Narcóticos (DENARC), na região central de Porto Velho, suspeito de comercializar drogas sintéticas. A prisão ocorreu durante ações da Operação Protetor das Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com as informações policiais, o investigado foi abordado no momento em que supostamente faria a entrega de uma porção de MDMA, substância conhecida por sua comercialização em ambientes de festas e eventos de música eletrônica. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele teria tentado se desfazer da droga, jogando o material no chão. O entorpecente foi recolhido pela equipe.

Na sequência, os policiais realizaram buscas na residência do suspeito, onde encontraram outras cinco porções de MDMA e 13 pontos de LSD, substância alucinógena também comercializada em festas do tipo rave.

Segundo o DENARC, cada porção de MDMA pode alcançar aproximadamente R$ 200 no mercado ilegal, enquanto cada ponto de LSD é vendido por cerca de R$ 50. Considerando esses valores, as seis porções de MDMA e os 13 pontos de LSD apreendidos poderiam representar aproximadamente R$ 1.850 em comercialização ilícita, conforme a estimativa policial.

Ainda conforme as informações da investigação, o suspeito já vinha sendo monitorado pelos agentes, principalmente em razão de sua suposta atuação na comercialização de drogas sintéticas em festas raves na capital.

Após a prisão e a apreensão dos entorpecentes, o caso foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.

A ação integra a Operação Protetor das Fronteiras, que busca combater o tráfico de drogas e outras atividades criminosas.