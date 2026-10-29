FICCO/RO apreende cerca de 57 kg de entorpecentes em Porto Velho

Por PF/RO

Publicada em 29/10/2026 às 08h50

Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) apreendeu, com apoio da Polícia Militar de Rondônia, nesta quarta-feira (28/10), cerca de 57 kg de substância entorpecente do tipo maconha e cocaína, armazenado de forma oculta no forro de uma obra de construção residencial em Porto Velho.

A ação teve origem em levantamentos da Força Integrada que indicavam que o imóvel em construção vinha sendo frequentado, possivelmente, por um procurado pela Justiça. Diante das informações, equipes deslocaram-se até o local com o objetivo de verificar a procedência dos dados, identificar e localizar o suspeito.

Durante a verificação, foram encontrados, em um dos cômodos, vestígios de substância com características semelhantes às da maconha, o que motivou o prosseguimento das buscas no local.

Em um dos cômodos utilizados para armazenamento de materiais de construção, a equipe identificou uma escada que dava acesso ao espaço situado entre o teto e a cobertura da obra. Nesse compartimento, foi localizado material com características de substância entorpecente no forro da edificação. O material apreendido foi encaminhado para exame pericial.

Os elementos colhidos indicam que a obra vinha sendo utilizada para a ocultação e para o armazenamento de substâncias ilícitas. Foram adotadas as providências para a preservação dos vestígios, e a FICCO/RO prossegue nas diligências voltadas à identificação dos responsáveis e à apuração da origem e da destinação do material encontrado.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal Estadual, Polícia Militar e Secretaria Nacional de Políticas Penais.