Jean Mendonça recebe dirigentes da Defensoria Pública de Rondônia e discute pautas de interesse do estado

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/10/2026 às 08h20

O deputado estadual Jean Mendonça (PL) recebeu em seu gabinete, o defensor público-geral de Rondônia, Victor Hugo de Souza, e o subdefensor público-geral, Diego Cesar dos Santos. O encontro foi dedicado ao diálogo sobre assuntos considerados importantes para o estado.

Durante a visita institucional, os representantes da Defensoria Pública de Rondônia conversaram com o parlamentar sobre pautas relacionadas à população rondoniense.

Ao comentar a reunião, Jean Mendonça afirmou que recebeu dos dirigentes o reconhecimento pelas atividades desenvolvidas por seu mandato em defesa da população. O parlamentar também manifestou satisfação com a oportunidade de conversar com os representantes da instituição.

Na publicação, o deputado reafirmou sua disposição de manter a atuação conjunta em iniciativas voltadas ao estado. “Seguiremos firmes, somando forças pelo desenvolvimento de Rondônia!”, declarou.

O encontro reuniu, portanto, integrantes da direção da Defensoria Pública estadual e um representante da Assembleia Legislativa de Rondônia, em uma agenda marcada pelo diálogo institucional e pela manifestação de reconhecimento ao trabalho parlamentar.