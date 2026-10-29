Motorista morre preso às ferragens após colisão frontal entre caminhões

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/10/2026 às 08h40

O trânsito na BR-364 passou a funcionar no sistema Pare e Siga após uma colisão frontal entre dois caminhões que deixou uma pessoa morta na manhã de quarta-feira (28), no município de Pimenta Bueno, em Rondônia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou o óbito e informou que a circulação de veículos foi parcialmente restabelecida, com passagem alternada nos dois sentidos da rodovia.

O acidente foi registrado no km 130, nas proximidades do acesso à usina hidrelétrica da Eletrogoes, no trecho entre Pimenta Bueno e Vilhena, próximo à região do distrito do Guaporé. Com o impacto, um dos caminhões pegou fogo, exigindo a atuação de equipes de emergência.

Funcionários da concessionária Nova 364 iniciaram o combate às chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros Militar e da PRF. Posteriormente, os trabalhos prosseguiram com a contenção dos focos de incêndio, a avaliação das condições dos veículos e a adoção de medidas para garantir a segurança na rodovia.

Um dos condutores ficou preso às ferragens e morreu no local. Embora tenha confirmado a morte, a PRF ainda não havia divulgado a identidade da vítima.

O outro motorista teria conseguido deixar o veículo após a batida. Conforme informações repassadas por profissionais da concessionária, ele apresentava ferimentos, entre eles um corte na cabeça.

Relatos de pessoas que estavam nas proximidades indicam que o condutor ferido conseguiu uma carona e deixou a região antes da chegada dos funcionários da Nova 364. Por essa razão, não foi localizado durante o atendimento inicial. Seu paradeiro e suas condições de saúde permaneciam sem confirmação.

Também surgiram informações preliminares de que um dos veículos envolvidos pertenceria a uma empresa de Ji-Paraná e transportaria cimento. Até o momento das informações divulgadas, entretanto, esses dados não haviam sido oficialmente confirmados.

Com a liberação parcial da pista, a circulação foi organizada de maneira alternada, por meio do sistema Pare e Siga, enquanto as equipes responsáveis prosseguiam com os procedimentos de atendimento e segurança no trecho atingido.