Expresso Porto completa um ano e transforma antigo projeto em realidade; obra contempla cerca de 35 quilômetros de pavimentação

Por Letícia Regis

Publicada em 29/10/2026 às 09h58

Há projetos que levam anos para sair do papel, mas que começam a ganhar forma e mudar a realidade de uma cidade. Em Porto Velho, a Expresso Porto representa esse avanço. Um ano após a Prefeitura iniciar as tratativas para antecipar a pavimentação da via, os trabalhos seguem com máquinas em operação, trechos concluídos e a expectativa de melhorar a mobilidade urbana da capital.

Com investimento estimado em aproximadamente R$ 260 milhões, a obra contempla cerca de 35 quilômetros de pavimentação e tem como um dos principais objetivos retirar parte do fluxo de veículos de carga pesada das avenidas urbanas, contribuindo para melhorar o trânsito, aumentar a segurança e facilitar o transporte de mercadorias.

A pavimentação da Expresso Porto integra o pacote de investimentos da concessão da BR-364, administrada pela concessionária Nova 364. Pelo cronograma inicial, a execução estava prevista para ocorrer em um prazo mais longo, mas as tratativas entre a Prefeitura, o Governo Federal e a concessionária permitiram antecipar o início dos trabalhos para 2026.

Para o prefeito Léo Moraes, acompanhar o avanço da obra é motivo de satisfação, especialmente por se tratar de um projeto aguardado há muito tempo pela população.

“Muito feliz em ver que esse sonho tão antigo está se tornando realidade. Há um ano, algo que parecia tão distante começou a ganhar forma e, hoje, podemos acompanhar essa transformação diante dos nossos olhos. Estamos trabalhando para que Porto Velho continue avançando, com mais infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida para a nossa população. Queremos cada vez mais melhorar e fazer a nossa cidade evoluir”, destacou Léo Moraes.

A antecipação da pavimentação representa uma mudança no cronograma originalmente previsto para a via. Com o andamento dos serviços, o projeto avança para oferecer uma alternativa de circulação aos veículos pesados que utilizam as avenidas da capital para acessar a região portuária.

Obra avança em ritmo acelerado

Os trabalhos seguem com equipes atuando em dois turnos para cumprir o cronograma estabelecido. Até o momento, 3 quilômetros de via já foram concluídos, e a previsão informada para esta etapa é alcançar 17 quilômetros de pavimentação até o primeiro trimestre de 2027.

A conclusão total da obra está prevista para dezembro de 2027. O andamento dos serviços marca uma etapa importante na construção de uma alternativa para o transporte de cargas, com expectativa de reduzir a circulação de veículos pesados em vias utilizadas diariamente pelos moradores, como a avenida Jorge Teixeira.

Com a conclusão do projeto, a expectativa é de que Porto Velho tenha melhores condições de circulação, maior segurança no trânsito e uma rota mais eficiente para o transporte de mercadorias que seguem em direção aos portos do rio Madeira.

Um novo caminho para Porto Velho

A Expresso Porto é considerada uma obra estratégica para a mobilidade urbana e o transporte de cargas na capital. A pavimentação deverá facilitar o deslocamento dos caminhões e oferecer uma alternativa às rotas que atualmente passam por áreas de maior circulação de veículos e pedestres.

Um ano após o avanço das negociações para antecipar sua execução, a obra já apresenta trechos concluídos e segue com previsão de entrega em dezembro de 2027. A expectativa é que, com a via totalmente pavimentada, parte do transporte pesado passe a utilizar esse novo acesso, contribuindo para a organização do trânsito e a segurança de quem circula pela cidade.