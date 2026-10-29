Prefeitura segue avançando na modernização da iluminação pública com mais de 200 pontos contemplados

Por ASSESSORIA

Publicada em 29/10/2026 às 10h35

O trabalho não para, e a nossa cidade está ganhando mais luz! A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semosp, segue avançando na modernização da iluminação pública. Já são mais de 200 pontos contemplados com iluminação de LED, incluindo a Linha 94 e a Rua 31 de Março.

Quase 5 mil lâmpadas de LED foram adquiridas com recursos próprios, e novas equipes de eletricistas estão sendo formadas para acelerar os serviços e levar melhorias a mais bairros.

Mais iluminação significa mais segurança, visibilidade e qualidade de vida para quem vive e circula pela nossa cidade!

E você também pode ajudar! Encontrou alguma rua ou ponto sem iluminação? Registre sua solicitação pelo aplicativo Conecta Jipa, disponível na App Store e no Google Play, e informe o local.

Nosso compromisso é seguir trabalhando por uma Ji-Paraná cada vez mais iluminada!