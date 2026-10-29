Entrega do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em Rolim de Moura é transferida para o dia 3 de novembro

Por Assessoria

Publicada em 29/10/2026 às 10h22

A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), emitiu um comunicado importante direcionado aos agricultores e beneficiários do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Devido ao feriado do Dia de Finados, a data de entrega dos produtos agrícolas sofreu uma alteração pontual.

A entrega que estava originalmente agendada para a segunda-feira, dia 2 de novembro, foi remarcada para a terça-feira, dia 3 de novembro.

Confira o cronograma informado pela administração municipal:

Data alterada: A entrega do dia 2 de novembro passou para o dia 3 de novembro (quarta-feira).

Retorno à normalidade: O cronograma regular de entregas será reestabelecido a partir do dia 9 de novembro.

A SEMAGRI agradece a compreensão de todos os produtores e participantes envolvidos, reforçando o compromisso com o fortalecimento e incentivo à agricultura familiar no município. Mais informações e atualizações podem ser acompanhadas no portal oficial da prefeitura (www.rolimdemoura.ro.gov.br).