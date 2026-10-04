Quem é o namorado de Jônatas Faro, de

Por IG

Publicada em 04/10/2026 às 15h44

Jônatas Faro, de 39 anos, assumiu sua bissexualidade recentemente em "A Fazenda 18". Após a revelação, fãs do reality show rural da Record passaram a especular sobre quem seria o atual namorado do ator.

Em conversa com outros peões, Jônatas contou que aconselhou o namorado a terminar a relação caso o visse fazendo algo que o desagradasse durante o confinamento.

"Eu falei para ele: 'Se você assistir alguma coisa que não te agrade, pode seguir'. Eu sou esse cara. Eu falei assim: 'Se você assistir coisa e não te agradar, vai! Depois você me comunica'. Juro, sou desses assim", disse o artista.

A declaração chamou atenção por abordar de maneira direta a dinâmica do relacionamento mantido pelo ator fora do programa. Jônatas é pai de Guy, fruto de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits. Os dois foram casados entre 2010 e 2011 e chegaram a anunciar a separação enquanto a artista ainda estava grávida do filho do casal.

Quem é o namorado de Jônatas Faro?

Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, Jônatas Faro está em um relacionamento com o economista Paulo Mesquita. Discreto, o profissional mantém uma vida reservada e afastada dos holofotes. Apesar disso, ele possui uma ligação com uma das maiores jornalistas do país: Glória Maria.

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Mesquita era um dos melhores amigos da apresentadora e também exercia a função de tutor de suas filhas, Maria, de 18 anos, e Laura, de 17 anos. Depois da morte de Glória, em fevereiro de 2023, ele passou a ter uma presença 'paterna' para as herdeiras. Mesquita fez parte da história das irmãs desde o início. Ele estava com Glória Maria em 2009, na Bahia, quando as crianças foram adotadas.

Além do vínculo com a família, Paulo também ficou responsável por questões relacionadas à administração do patrimônio deixado por Glória Maria. Discreto, Paulo foi visto em público com a amiga famosa raríssimas vezes. Além disso, ele não possui redes sociais.