PRF apreende mais de 600 kg de drogas escondidos em caminhão na BR-364

Por Newsrondonia.com

Publicada em 05/10/2026 às 09h00

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 625,41 kg de substâncias ilícitas na madrugada deste domingo (04). A ação ocorreu no km 282 da BR-364, no município de Presidente Médici/RO.

Durante fiscalização de rotina, a equipe policial realizou abordagem a um veículo de carga. No decorrer das averiguações, os PRFs encontraram diversas caixas de papelão contendo dezenas de tabletes de materiais ilícitos. Os entorpecentes estavam ocultos na cabine e na carroceria do caminhão.

No total, foram apreendidos cerca de 469,99 kg de skunk, 107,70 kg de cloridrato de cocaína e 47,72 kg de pasta base de cocaína. O condutor do veículo foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Ji-Paraná para as demais providências cabíveis.