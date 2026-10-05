Hospital Municipal amplia oferta de atendimentos especializados e contribui na redução de filas no Sistema Público de Saúde

Por Letícia Regis

Publicada em 05/10/2026 às 09h49

Anos de espera começam a chegar ao fim para pacientes que aguardavam por atendimento especializado na rede pública de Porto Velho. O novo Hospital Municipal Universitário iniciou os atendimentos e, desde o primeiro dia de funcionamento, realizou centenas de consultas, ampliando a oferta de serviços e criando novas possibilidades de acesso à saúde para a população.

Entre os pacientes atendidos está a moradora do bairro Caladinho, Roseni Ferreira, que aguardava há quatro anos pela realização de uma cirurgia. Em agosto deste ano, ela entrou com a solicitação de encaminhamento e, em menos de dois meses, foi chamada para a consulta com o ortopedista.

“Preciso realizar uma cirurgia há alguns anos. Em agosto, entrei com uma solicitação de encaminhamento e já fui chamada para realizar minha consulta com o ortopedista. Eu estava precisando muito e esse atendimento vai facilitar para que eu consiga, finalmente, realizar minha cirurgia”, contou, animada.

Morador do bairro Orgulho do Madeira, Antônio dos Santos também procurou a nova unidade em busca de um atendimento que vinha sendo adiado. Há quatro anos, ele passou por uma cirurgia nos olhos e precisava realizar procedimentos de acompanhamento, mas encontrou dificuldades para conseguir o atendimento.

“Eu fiz uma cirurgia nos olhos há quatro anos, mas preciso fazer limpeza e manutenção. Eu não estava conseguindo esse atendimento, principalmente pelo custo das consultas e dos procedimentos. Ser atendido aqui vai ajudar muito. Agora vou conseguir fazer aquilo que estava sendo adiado há tanto tempo”.

Atendimento integrado

A nova estrutura conta com o apoio da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), aproximando a formação acadêmica da realidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e criando novas oportunidades de aprendizado e experiência prática para os estudantes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), atualmente mais de 12 mil pacientes aguardam atendimento em ortopedia, cerca de 3,5 mil em oftalmologia e aproximadamente 3,2 mil em cardiologia.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, os atendimentos serão organizados por meio do modelo de Oferta de Cuidados Integrados (OCI), reunindo diferentes serviços necessários para o acompanhamento do paciente em um mesmo espaço.

“Aqui vamos reunir a consulta especializada e os exames necessários para o acompanhamento do paciente. Temos uma estrutura que conta com raio-X, eletrocardiograma, exames laboratoriais, tomografia e ultrassom. Ao todo, serão 200 pacientes atendidos diariamente na unidade”.

Sandra Cardoso explicou que a unidade reunirá consultas e exames especializados em um só espaço, com capacidade para atender 200 pacientes por dia

Os pacientes serão chamados conforme a regulação municipal, com data e horário previamente estabelecidos. A orientação da Semusa é que ninguém se desloque até o hospital sem o devido chamamento.

“Pedimos que os pacientes não venham sem o chamamento. Os atendimentos serão destinados aos pacientes que já constam na regulação. Para informações, temos dois telefones disponíveis: (69) 98473-6092 e (69) 98473-8282”, orientou a secretária.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a abertura do Hospital Municipal representa um avanço na ampliação dos serviços de saúde e, principalmente, uma resposta para quem espera há anos por um atendimento especializado.

“A saúde precisa estar perto das pessoas e é isso que estamos buscando com o Hospital Municipal. São pacientes que esperam há muito tempo por uma consulta, um exame ou um procedimento e que agora passam a ter uma nova porta de acesso. Estamos ampliando o atendimento e trabalhando para que mais pessoas possam ser cuidadas com dignidade, respeito e qualidade.”

O início das atividades do Hospital Municipal marca uma nova etapa para a saúde pública de Porto Velho. Com atendimento especializado, exames e uma estrutura voltada ao cuidado integrado, a unidade chega para aproximar o serviço de quem precisa e transformar tempo de espera em oportunidade de cuidado.