Viúva de Lito Sousa desabafa na web: “Como voltar ao normal?”

Por Assessoria

Publicada em 05/10/2026 às 10h35

Mila Seidl usou as redes sociais neste domingo (4) para compartilhar fotos ao lado de Lito Sousa e do filho do casal, Malone, de 7 anos, e fazer um desabafo. Na publicação, a viúva falou sobre o desafio de retomar a rotina após a perda do influenciador e afirmou que pretende seguir em frente para honrar o legado e os sonhos do marido.

“Quando as lembranças viram o nosso bem mais precioso. Estou sentindo muito a sua falta... Amanhã é segunda, dia da vida das pessoas voltarem ao normal, rotina. Como voltar ao normal sem você? Eu conseguirei aprender? Vou tentar, por você, pelo Malone e por mim. Voltar não significará que vou te esquecer. Jamais! Voltar significa que eu vou estar de pé pelo seu legado, pelos seus sonhos e pela nossa missão. Era o que você queria e tentarei fazer da melhor forma possível, pois o que mais quero é que você sinta orgulho de mim”, escreveu.

Mila Seidl revela destino das cinzas de Lito Sousa

Ainda no domingo (4), Mila revelou que os restos mortais de Lito Sousa, cremado na última semana, foram divididos para atender a um pedido feito pelo próprio especialista em aviação.

Segundo a viúva, parte das cinzas ficará no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, local que marcou o início da carreira de Lito na aviação. Outra parte será destinada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, que era considerado por ele como sua casa e um verdadeiro paraíso.

O terceiro local escolhido tem um significado íntimo para Mila e Malone, filho do casal, de sete anos.

Morte de Lito Souza

Lito Sousa morreu na última quinta-feira (1º), aos 59 anos, em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurológica rara e degenerativa.

O especialista em aviação era conhecido nas redes sociais por compartilhar conteúdos sobre o universo da aviação e acumulava milhares de seguidores.