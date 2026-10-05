Cores de Outubro reforçam cuidados com a saúde e prevenção em Porto Velho

Por Taiana Mendonça

Publicada em 05/10/2026 às 11h46

Com a chegada de outubro, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), aproveita o simbolismo das "Cores de Outubro" para reforçar orientações fundamentais sobre o autocuidado e a prevenção. O período é uma oportunidade para direcionar a atenção da população para três causas essenciais da saúde pública, o Outubro Rosa, o Outubro Verde e o Outubro Prateado.

O objetivo da ação é conscientizar os cidadãos sobre a importância de manter exames em dia, realizar consultas preventivas e buscar o diagnóstico precoce, serviços que são oferecidos de forma contínua ao longo de todo o ano nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital e dos distritos.

O prefeito Léo Moraes destacou o cuidado com as pessoas como o foco principal das ações de prevenção no município. "Quando a gente fala das cores de outubro, estamos falando, na verdade, da vida de quem a gente ama. Cuidar da saúde não pode ser algo para depois. Queremos que cada morador de Porto Velho, cada mulher, cada idoso, saiba que a nossa rede está de portas abertas para acolher, orientar e cuidar. Prevenção é carinho com a nossa própria família e traz a tranquilidade que a nossa população merece".

Conscientização e prevenção

Cada cor associada ao mês representa uma linha de cuidado específica que merece a atenção da comunidade:

Outubro Rosa (Saúde da Mulher): Alerta para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. A investigação no início aumenta expressivamente as chances de cura. Nas UBSs, as mulheres têm acesso a consultas, orientações e encaminhamentos para exames como a mamografia e o preventivo.

Outubro Verde (Combate à Sífilis): Reforça a conscientização sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento da Sífilis e da Sífilis Congênita. Os testes rápidos estão disponíveis de forma gratuita, sigilosa e com resultado em poucos minutos em toda a rede municipal.

Outubro Prateado (Saúde da Pessoa Idosa): Destaca a valorização do envelhecimento ativo, saudável e com dignidade. A rede municipal orienta o acompanhamento médico regular, a atualização da carteira de vacinação e a prevenção de complicações em doenças crônicas para a terceira idade.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, detalhou a estrutura e a disponibilidade dos serviços na rede primária. "Trabalhamos para garantir que a rede municipal esteja devidamente abastecida e preparada para responder a essa demanda. As nossas Unidades Básicas de Saúde contam com equipes multidisciplinares prontas para realizar a testagem rápida de ISTs, o rastreamento do câncer de colo do útero e de mama, além do monitoramento contínuo dos pacientes idosos. A descentralização desses serviços é fundamental para que o cidadão encontre atendimento resolutivo perto de sua casa".

Como acessar os serviços

A Semusa orienta que a população não espere o aparecimento de sintomas para cuidar da saúde. O atendimento preventivo e os exames de rotina podem ser solicitados diretamente na UBS de referência de cada morador.

Para ser atendido, basta comparecer à unidade do seu bairro munido de um documento oficial com foto, Cartão do SUS ou CPF