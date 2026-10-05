Prefeitura publica Editais de Chamamento Público - Aldir Blanc de Fomento - Lei nº 14.399/2022

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura - SEMTEC, publicou dois novos Editais de Chamamento Público com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei nº 14.399/2022).
Edital nº 14/2026 :Seleção de projetos culturais para celebração de Termo de Execução Cultural, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Confira o documento aqui:
Edital nº 15/2026 – Cultura Viva do Tamanho do Brasil! Premiação de Pontos e Pontões de Cultura do município de Ariquemes. Confira o documento aqui:
Inscrições a partir do dia 06/10 até dia 20/10/2026 pelos links:
LINK DE INSCRIÇÃO EDITAL N° 14 https://forms.gle/5j5opdyGMHrQzG85A,
LINK DE INSCRIÇÃO EDITAL N° 15 https://forms.gle/EBn5STLLsv7bKf2F6
Mais oportunidades para fortalecer, valorizar e incentivar a cultura em Ariquemes!
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