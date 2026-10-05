Prefeitura de Porto Velho orienta beneficiários do Log Fraldas a atualizarem endereço e telefone para agilizar atendimento

Por Taiana Mendonça

Publicada em 05/10/2026 às 11h24

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), orienta os pacientes cadastrados no serviço Log Fraldas sobre a importância de manter os dados de contato e endereço residencial sempre atualizados junto à Divisão de Serviço Social. A atualização evita falhas de comunicação e acelera todo o processo de acompanhamento e entrega dos insumos.

A medida é necessária porque a equipe do Serviço Social tem encontrado dificuldades para contatar alguns beneficiários que mudaram de número de telefone ou de endereço sem fazer a devida comunicação. Isso impede a inclusão dos usuários nos canais diretos de aviso e atrasa as notificações sobre o cronograma de atendimento.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de manter o cadastro em dia para garantir a eficiência do serviço prestado pela gestão municipal. "O nosso compromisso é fazer com que a assistência chegue com dignidade e rapidez a quem mais precisa. Mas, para que a estrutura da Prefeitura funcione bem na ponta, a comunicação precisa ser direta. Pedimos às famílias beneficiadas que façam essa atualização rápida para que o atendimento ocorra sem sobressaltos".

Canais facilitados de atendimento

Para proporcionar maior comodidade aos usuários e seus acompanhantes, a atualização pode ser feita sem a necessidade de deslocamento, por meio de mensagem de texto no aplicativo WhatsApp.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforçou a facilidade do processo e o foco na humanização do atendimento. "Sabemos da rotina delicada das famílias que cuidam de pessoas acamadas ou com limitações. Por isso, disponibilizamos um canal direto via WhatsApp para que os dados sejam informados de forma rápida. Manter esses registros em dia garante que o insumo chegue no tempo certo e que possamos prestar um serviço cada vez mais ágil e humanizado".

Como atualizar os dados:

Os beneficiários ou seus responsáveis legais podem realizar a atualização informando o nome completo do paciente, o novo número de telefone de contato e o endereço atualizado.

- Por WhatsApp: (69) 98473-6834 (Divisão de Serviço Social da Semusa)

- Presencialmente: Divisão de Serviço Social da Semusa - Av. Campos Sales, nº 2283, Bairro Centro (Sede da Semusa, 1º andar) / Horário de Atendimento: Das 7h às 19h (sem pausa para almoço, de segunda a sexta-feira.