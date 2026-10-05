Após atropelamento e amputação, Chacabuco busca uma nova chance em um novo lar

Por Sema

Publicada em 05/10/2026 às 11h43

Um atropelamento mudou a vida de Chacabuco, mas não tirou dele a possibilidade de recomeçar. Resgatado e encaminhado à Clínica de Bem-Estar Animal no dia 24 de abril de 2026, o cão chegou apresentando suspeita de fraturas no membro torácico e na pelve, além de escoriações provocadas pelo acidente.

Após passar por exame radiográfico, não foram identificadas fraturas na pelve ou no membro torácico. No entanto, a avaliação posterior realizada por um médico-veterinário ortopedista revelou uma lesão grave no membro, que apresentava ausência de sensibilidade e incapacidade de movimentação.

Diante do comprometimento funcional e neurológico e da gravidade da lesão, a equipe veterinária indicou a amputação do membro torácico afetado. O procedimento foi realizado com o objetivo de preservar o bem-estar de Chacabuco e proporcionar melhores condições de qualidade de vida.

Hoje, a história do animal ganha um novo capítulo. Depois de enfrentar o trauma do atropelamento e passar pelo tratamento necessário, Chacabuco está disponível para adoção e espera encontrar uma família responsável, disposta a oferecer uma nova rotina com segurança, carinho e cuidado.

Para Léo Moraes, a iniciativa busca garantir atendimento aos animais resgatados e ampliar as oportunidades de adoção responsável

A amputação não impede Chacabuco de ter uma vida ativa e receber todo o afeto que merece. Com acompanhamento e adaptação, animais que passam por procedimentos semelhantes podem seguir suas vidas normalmente, construindo novos vínculos com seus tutores.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o trabalho desenvolvido pela Prefeitura também representa uma oportunidade de transformar histórias de abandono e sofrimento em novas possibilidades.

“Nosso compromisso é garantir que os animais resgatados recebam o atendimento necessário e tenham a oportunidade de encontrar uma família. A adoção responsável é um gesto de cuidado que pode mudar a vida de um animal e também de quem decide acolhê-lo”, destaca o prefeito Léo Moraes.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Arthur Borin, reforça que o trabalho realizado pela Clínica de Bem-Estar Animal vai além do atendimento emergencial, buscando também proporcionar melhores condições para que os animais possam ser encaminhados para adoção.

Arthur Borin destaca que a Clínica oferece atendimento e cuidados para preparar os animais resgatados para uma nova oportunidade de adoção

“Cada animal que chega à Clínica tem uma história e precisa ser tratado com respeito, cuidado e responsabilidade. O Chacabuco passou por um momento muito difícil, recebeu o atendimento necessário e agora tem a oportunidade de começar uma nova história ao lado de uma família”, afirma Arthur Borin.

A adoção de Chacabuco representa mais do que oferecer um lar. É a oportunidade de permitir que um animal que já enfrentou um momento difícil tenha uma vida cercada de cuidado e pertencimento.

Quem decide adotar também assume o compromisso de garantir alimentação, acompanhamento veterinário, segurança, espaço adequado e, principalmente, atenção e carinho ao longo de toda a vida do animal.

Para adotar Chacabuco, o interessado deverá apresentar comprovante de residência e documento com foto, além de comprovar que possui condições adequadas para cuidar do animal. A adoção responsável é fundamental para garantir que o novo lar ofereça segurança, bem-estar e qualidade de vida ao animal.

Chacabuco agora espera por uma família. Depois de sobreviver ao atropelamento e superar as dificuldades provocadas pela lesão, ele está pronto para deixar para trás o capítulo mais difícil de sua história e começar outro, desta vez ao lado de alguém que escolha chamá-lo de família.