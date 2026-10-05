Conheça os governadores eleitos e os senadores mais votados

Pouco mais de 125,2 milhões de eleitores foram às urnas nesse domingo (4) escolher candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente da República.
Para consultar todos os dados referentes ao resultado do primeiro turno, acesse a Agência Brasil.
Confira a relação completa de eleitos para os governos estaduais, Senado e a lista dos três deputados federais mais votados em cada unidade da Federação:
Acre
Governo: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos
Marcio Bittar (PL)
Mara Rocha (Republicanos).
Deputados federais mais votados
Socorro Neri (PP),
Dr. Fábio Rueda (União Brasil)
Coronel Ulysses (União Brasil)
Alagoas
Governador eleito: JHC (PSDB)
Senadores eleitos
Arthur Lira (PP)
Marina JHC (PSDB).
Deputados federais mais votados:
Alvinho Lira (PP)
Delegado Fabio Costa (PP)
Luciano Amaral (PSD)
Amapá
Governador eleito: Dr. Furlan (PSD)
Senadores eleitos
Rayssa Furlan (Podemos)
Lucas Barreto (PSD)
Deputados federais mais votados
Felipe Show (União Brasil)
Josenildo (PDT)
Aline Gurgel (União Brasil)
Amazonas
Governo: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos
Eduardo Braga (MDB)
Plínio Valério (PSDB)
Deputados federais mais votados
Sargento Salazar (PL)
Sidney Leite (PSD)
Adail Filho (MDB)
Bahia
Governador eleito: Jerônimo Rodrigues (PT)
Senadores eleitos
Rui Costa (PT)
Jaques Wagner (PT)
Deputados federais mais votados
Pastor Sargento Isidório (Avante)
Antonio Brito (PSD)
Neto Carletto (Avante)
Ceará
Governador eleito: Elmano de Freitas (PT)
Senadores eleitos
Cid Gomes (PSB)
Luizianne Lins (Rede)
Deputados federais mais votados
André Fernandes (PL)
Tainah Marinho (PSB)
Yury do Paredão (MDB)
Distrito Federal
Governo: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) disputam o segundo turno.
Senadoras eleitas
Michele Bolsonaro (PL)
Bia Kicis (PL)
Deputados federais mais votados
Fábio Felix (PSOL)
Rafael Prudente (MDB)
Alberto Fraga (PL)
Espírito Santo
Governo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos
Renato Casagrande (PSB)
Evair de Melo (Republicanos)
Deputados federais mais votados
Lucas Polese (PL)
Jack Rocha (PT)
Dr. Bruno Resende (União Brasil)
Goiás
Governador eleito: Daniel Vilela (MDB)
Senadores eleitos
Gustavo Gayer (PL)
Gracinha Caiado (União Brasil)
Deputados federais mais votados
Bruno Peixoto (União Brasil)
Delegada Adriana Accorsi (PT)
Fred Rodrigues (PL)
Maranhão
Governador eleito: Eduardo Braide (PSD)
Senadores eleitos
André Fufuca (PP)
Lahesio Bonfim (Novo)
Deputados federais mais votados
Pedro Lucas Fernandes (União Brasil)
Iracema Vale (MDB)
Vinicius Ferro (MDB)
Mato Grosso
Governador eleito: Otaviano Pivetta (Republicanos)
Senadores eleitos
Mauro Mendes (União Brasil)
Zé Medeiros (PL)
Deputados federais mais votados
Coronel Fernanda (PL)
Professora Rosa Neide (PT)
Fábio Garcia (União Brasil)
Mato Grosso do Sul
Governador eleito: Eduardo Riedel (PP)
Senadores eleitos
Reinaldo Azambuja (PL)
Capitão Contar (PL)
Deputados federais mais votados
Camila Jara (PT),
Marcos Pollon (PL)
Rose Modesto (União Brasil)
Minas Gerais
Governador eleito: Cleitinho Azevedo (Republicanos)
Senadores eleitos
Domingos Sávio (PL)
Marília Campos (PT)
Deputados federais mais votados
Nikolas Ferreira (PL)
Ana Elisa (PT)
Duda Salabert (PSOL)
Pará
Governador eleito: Dr. Daniel (Podemos)
Senadores eleitos
Helder Barbalho (MDB)
Chicão (União Brasil)
Deputados federais mais votados
Delegado Caveira (PL)
Jader Filho (MDB)
Dra. Alessandra Haber (Podemos)
Paraíba
Governador eleito: Lucas Ribeiro (PP)
Senadores eleitos
João Azevêdo (PSB)
Veneziano (MDB)
Deputados federais mais votados
Cabo Gilberto (PL)
Aguinaldo Ribeiro (PP)
Ricardo Coutinho (PT)
Paraná
Governador eleito: Sergio Moro (PL)
Senadores eleitos
Filipe Barros (PL)
Deltan Dallagnol (Novo)
Deputados federais mais votados
Jeffrey Chiquini (Novo)
Guilherme Kilter (Novo)
Sargento Fahur (PL)
Pernambuco
Governadora eleita: Raquel Lyra (PSD)
Senadores eleitos
Humberto Costa (PT)
Marília Arraes (PDT)
Deputados federais mais votados
Pedro Campos (PSB)
Jones Manoel (PSOL)
Anderson Ferreira (PL)
Piauí
Governador eleito: Rafael Fonteles (PT)
Senadores eleitos
Marcelo Castro (MDB)
Júlio César O Julim do Lula (PSD)
Deputados federais mais votados
Georgiano (PSD)
Delegado Charles (PV)
Castro Neto (MDB)
Rio de Janeiro
Governo: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) disputam o segundo turno
Senadores eleitos
Carlos Portinho (PL)
Carlos Jordy (PL)
Deputados federais mais votados
Dr. Luizinho (PP)
Rick Azevedo (PSOL)
Lindbergh (PT)
Rio Grande do Norte
Governo: Allyson (União Brasil) e Cadu de Lula (PT) disputam o segundo turno
Senadores eleitos
Styvenson Valentim (Podemos)
Samanda de Lula (PT)
Deputados federais mais votados
Natália Bonavides (PT)
Nina (PL)
Benes Leocádio (União Brasil)
Rio Grande do Sul
Governador eleito: Luciano Zucco (PL)
Senadores eleitos
Ubiratan Sanderson (PL)
Marcel van Hattem (Novo)
Deputados federais mais votados
Maurício Marcon (PL)
Fernanda Melchionna (PSOL)
Giovani Cherini (PL)
Rondônia
Governador eleito: Marcos Rogério (PL)
Senadores eleitos
Fernando Máximo (PL)
Bruno Scheid (PL)
Deputados federais mais votados
Lucio Mosquini (PL)
Coronel Chrisóstomo (PL)
Thiago Flores (União Brasil)
Roraima
Governador eleito: Arthur Henrique (PL)
Senadores eleitos
Nicoletti (PL)
Teresa Surita (MDB)
Deputados federais mais votados
Marcos Jorge (Republicanos)
Ítalo Otávio (Republicanos)
Rodrigo Mesquita (Podemos)
Santa Catarina
Governador eleito: Jorginho Mello (PL)
Senadores eleitos
Carol De Toni (PL)
Carlos Bolsonaro (PL)
Deputados federais mais votados
Julia Zanatta (PL)
Ana Paula Lima (PT)
Professor Pedro Uczai (PT)
São Paulo
Governador eleito: Tarcísio de Freitas (Republicanos)
Senadores eleitos
Guilherme Derrite (PP)
André do Prado (PL)
Deputados federais mais votados
Lucas Pavanato (PL)
Erika Hilton (PSOL)
Sâmia Bomfim (PSOL)
Sergipe
Governador eleito: Fábio Mitidieri (PSD)
Senadores eleitos
Rogério Carvalho (PT)
Delegado Alessandro (MDB)
Deputados federais mais votados
Yandra Moura (União Brasil)
Claudio Mitidieri (PSB)
João Daniel (PT)
Tocantins
Governo: Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) disputam o segundo turno
Senadores eleitos
Eduardo Gomes (PL)
Alexandre Guimarães (MDB)
Deputados federais mais votados
Professora Janad Valcari (PP)
Jair Farias (União Brasil)
Lucas Campelo (Republicanos)
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