Conheça os governadores eleitos e os senadores mais votados

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 05/10/2026 às 11h14

Pouco mais de 125,2 milhões de eleitores foram às urnas nesse domingo (4) escolher candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente da República.



Para consultar todos os dados referentes ao resultado do primeiro turno, acesse a Agência Brasil.

Confira a relação completa de eleitos para os governos estaduais, Senado e a lista dos três deputados federais mais votados em cada unidade da Federação:

Acre

Governo: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) disputam o segundo turno.



Senadores eleitos

Marcio Bittar (PL)

Mara Rocha (Republicanos).

Deputados federais mais votados

Socorro Neri (PP),

Dr. Fábio Rueda (União Brasil)

Coronel Ulysses (União Brasil)



Alagoas

Governador eleito: JHC (PSDB)

Senadores eleitos

Arthur Lira (PP)

Marina JHC (PSDB).

Deputados federais mais votados:

Alvinho Lira (PP)

Delegado Fabio Costa (PP)

Luciano Amaral (PSD)



Amapá

Governador eleito: Dr. Furlan (PSD)



Senadores eleitos

Rayssa Furlan (Podemos)

Lucas Barreto (PSD)

Deputados federais mais votados

Felipe Show (União Brasil)

Josenildo (PDT)

Aline Gurgel (União Brasil)



Amazonas

Governo: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) disputam o segundo turno.



Senadores eleitos

Eduardo Braga (MDB)

Plínio Valério (PSDB)

Deputados federais mais votados

Sargento Salazar (PL)

Sidney Leite (PSD)

Adail Filho (MDB)



Bahia

Governador eleito: Jerônimo Rodrigues (PT)



Senadores eleitos

Rui Costa (PT)

Jaques Wagner (PT)

Deputados federais mais votados

Pastor Sargento Isidório (Avante)

Antonio Brito (PSD)

Neto Carletto (Avante)



Ceará

Governador eleito: Elmano de Freitas (PT)

Senadores eleitos

Cid Gomes (PSB)

Luizianne Lins (Rede)

Deputados federais mais votados

André Fernandes (PL)

Tainah Marinho (PSB)

Yury do Paredão (MDB)



Distrito Federal

Governo: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) disputam o segundo turno.



Senadoras eleitas

Michele Bolsonaro (PL)

Bia Kicis (PL)

Deputados federais mais votados

Fábio Felix (PSOL)

Rafael Prudente (MDB)

Alberto Fraga (PL)



Espírito Santo

Governo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o segundo turno.

Senadores eleitos

Renato Casagrande (PSB)

Evair de Melo (Republicanos)

Deputados federais mais votados

Lucas Polese (PL)

Jack Rocha (PT)

Dr. Bruno Resende (União Brasil)



Goiás

Governador eleito: Daniel Vilela (MDB)



Senadores eleitos

Gustavo Gayer (PL)

Gracinha Caiado (União Brasil)

Deputados federais mais votados

Bruno Peixoto (União Brasil)

Delegada Adriana Accorsi (PT)

Fred Rodrigues (PL)

Maranhão

Governador eleito: Eduardo Braide (PSD)



Senadores eleitos

André Fufuca (PP)

Lahesio Bonfim (Novo)

Deputados federais mais votados

Pedro Lucas Fernandes (União Brasil)

Iracema Vale (MDB)

Vinicius Ferro (MDB)



Mato Grosso

Governador eleito: Otaviano Pivetta (Republicanos)



Senadores eleitos

Mauro Mendes (União Brasil)

Zé Medeiros (PL)

Deputados federais mais votados

Coronel Fernanda (PL)

Professora Rosa Neide (PT)

Fábio Garcia (União Brasil)



Mato Grosso do Sul

Governador eleito: Eduardo Riedel (PP)



Senadores eleitos

Reinaldo Azambuja (PL)

Capitão Contar (PL)

Deputados federais mais votados

Camila Jara (PT),

Marcos Pollon (PL)

Rose Modesto (União Brasil)



Minas Gerais

Governador eleito: Cleitinho Azevedo (Republicanos)



Senadores eleitos

Domingos Sávio (PL)

Marília Campos (PT)

Deputados federais mais votados

Nikolas Ferreira (PL)

Ana Elisa (PT)

Duda Salabert (PSOL)



Pará

Governador eleito: Dr. Daniel (Podemos)



Senadores eleitos

Helder Barbalho (MDB)

Chicão (União Brasil)

Deputados federais mais votados

Delegado Caveira (PL)

Jader Filho (MDB)

Dra. Alessandra Haber (Podemos)



Paraíba

Governador eleito: Lucas Ribeiro (PP)



Senadores eleitos

João Azevêdo (PSB)

Veneziano (MDB)



Deputados federais mais votados

Cabo Gilberto (PL)

Aguinaldo Ribeiro (PP)

Ricardo Coutinho (PT)



Paraná

Governador eleito: Sergio Moro (PL)



Senadores eleitos

Filipe Barros (PL)

Deltan Dallagnol (Novo)

Deputados federais mais votados

Jeffrey Chiquini (Novo)

Guilherme Kilter (Novo)

Sargento Fahur (PL)



Pernambuco

Governadora eleita: Raquel Lyra (PSD)



Senadores eleitos

Humberto Costa (PT)

Marília Arraes (PDT)

Deputados federais mais votados

Pedro Campos (PSB)

Jones Manoel (PSOL)

Anderson Ferreira (PL)



Piauí

Governador eleito: Rafael Fonteles (PT)



Senadores eleitos

Marcelo Castro (MDB)

Júlio César O Julim do Lula (PSD)

Deputados federais mais votados

Georgiano (PSD)

Delegado Charles (PV)

Castro Neto (MDB)



Rio de Janeiro

Governo: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) disputam o segundo turno



Senadores eleitos

Carlos Portinho (PL)

Carlos Jordy (PL)

Deputados federais mais votados

Dr. Luizinho (PP)

Rick Azevedo (PSOL)

Lindbergh (PT)



Rio Grande do Norte

Governo: Allyson (União Brasil) e Cadu de Lula (PT) disputam o segundo turno



Senadores eleitos

Styvenson Valentim (Podemos)

Samanda de Lula (PT)

Deputados federais mais votados

Natália Bonavides (PT)

Nina (PL)

Benes Leocádio (União Brasil)



Rio Grande do Sul

Governador eleito: Luciano Zucco (PL)



Senadores eleitos

Ubiratan Sanderson (PL)

Marcel van Hattem (Novo)

Deputados federais mais votados

Maurício Marcon (PL)

Fernanda Melchionna (PSOL)

Giovani Cherini (PL)



Rondônia

Governador eleito: Marcos Rogério (PL)



Senadores eleitos

Fernando Máximo (PL)

Bruno Scheid (PL)



Deputados federais mais votados

Lucio Mosquini (PL)

Coronel Chrisóstomo (PL)

Thiago Flores (União Brasil)



Roraima

Governador eleito: Arthur Henrique (PL)



Senadores eleitos

Nicoletti (PL)

Teresa Surita (MDB)

Deputados federais mais votados

Marcos Jorge (Republicanos)

Ítalo Otávio (Republicanos)

Rodrigo Mesquita (Podemos)



Santa Catarina

Governador eleito: Jorginho Mello (PL)



Senadores eleitos

Carol De Toni (PL)

Carlos Bolsonaro (PL)

Deputados federais mais votados

Julia Zanatta (PL)

Ana Paula Lima (PT)

Professor Pedro Uczai (PT)



São Paulo

Governador eleito: Tarcísio de Freitas (Republicanos)



Senadores eleitos

Guilherme Derrite (PP)

André do Prado (PL)

Deputados federais mais votados

Lucas Pavanato (PL)

Erika Hilton (PSOL)

Sâmia Bomfim (PSOL)

Sergipe

Governador eleito: Fábio Mitidieri (PSD)



Senadores eleitos

Rogério Carvalho (PT)

Delegado Alessandro (MDB)

Deputados federais mais votados

Yandra Moura (União Brasil)

Claudio Mitidieri (PSB)

João Daniel (PT)



Tocantins

Governo: Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) disputam o segundo turno



Senadores eleitos

Eduardo Gomes (PL)

Alexandre Guimarães (MDB)

Deputados federais mais votados

Professora Janad Valcari (PP)

Jair Farias (União Brasil)

Lucas Campelo (Republicanos)