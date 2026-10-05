Vorcaro cita Anitta, Gusttavo Lima e Huck em plano de

Por IG

Publicada em 05/10/2026 às 10h24

Novas mensagens atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro revelam um suposto plano para criar uma “Super Bet” no Brasil, com a participação de grandes nomes da música, da televisão e do entretenimento. Segundo conversas divulgadas pela revista Veja, Vorcaro afirmou que pretendia entrar com força no mercado de apostas e fazer um “estrago” no setor.

Em uma conversa com um amigo, Vorcaro afirmou que já teria fechado parcerias com famosos para o projeto. “Fechei já com Anitta, Gusttavo Lima, Luciano Huck e Globo”, escreveu.

Segundo as mensagens divulgadas, o projeto também previa a construção de um cassino físico na região do Jockey Club, em São Paulo. O empreendimento faria parte dos planos de expansão dos negócios do ex-banqueiro para o mercado de apostas e entretenimento.

Faturamento

Nas conversas, Vorcaro demonstrou entusiasmo com a criação da “Super Bet” e afirmou que o negócio poderia alcançar faturamento anual de US$ 1 bilhão.

A iniciativa, de acordo com as mensagens, integrava uma estratégia de expansão dos negócios de Vorcaro para diferentes setores do mercado. A participação dos famosos citados, no entanto, é apresentada nas mensagens como uma afirmação do próprio ex-banqueiro.

Anitta, Gusttavo Lima e Luciano Huck são citados

A reportagem do iG procurou Anitta, Gusttavo Lima e Luciano Huck para saber se houve realmente esse contato para uma uma possível parceria.

Até o momento, não houve retorno. O espaço permanece aberto para futuras manifestações.

Mensagens divulgadas

Nesta semana, a Polícia Federal divulgou mensagens do celular de Daniel Vorcaro que indicam que o dono do Banco Master mantinha uma relação de negócios com o apresentador da TV Globo, Luciano Huck. Os contatos entre os dois tiveram início cerca de dois anos antes da prisão de Vorcaro, no âmbito das investigações envolvendo o banco.

Ainda nesta semana, outras mensagens mostraram uma relação próxima entre o banqueiro Daniel Vorcaro e a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet . Os diálogos, que abrangem quase dois anos, mencionam pedidos de ajuda, viagens em aeronaves disponibilizadas pelo empresário, o uso de um apartamento em São Paulo e até preocupações de Vorcaro com possíveis declarações da modelo durante sua participação no "Big Brother Brasil".