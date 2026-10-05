PL elege Máximo e Scheid para o Senado, Bolsonaro e Lula disputam a presidência em segundo turno, Mendonça reeleito deputado estadual 

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/10/2026 às 11h10

Eleições – Após o primeiro turno das eleições gerais de hoje (4) quando o eleitor já definiu os dois novos senadores, que assumirão os cargos de Confúcio Moura (MDB) e Marcos Rogério (PL), que concorreu ao Governo do Estado e venceu até de forma surpreendente no primeiro turno, quando as pesquisas apontavam para um segundo turno com ele ou um dos ex-prefeitos, Hildon Chaves (UB) e Adailton Fúria (PSD), de Porto Velho e Cacoal, respectivamente a expectativa para o segundo turno em nível nacional entre Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Também estão eleitos os deputados federais, oito cadeiras, e os 24 deputados que foram reeleitos e eleitos.

Presidência - O Brasil terá o novo presidente República somente no segundo turno. O senador Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais bom votado. Somou cerca de 2% dos votos válidos a mais que de Lula e vai para um segundo turno com muita força política e chances enormes de ser o futuro presidente do Brasil. A marca do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou caracterizada nas eleições a deputado estadual em Rondônia, quando quatro dos seis primeiros mais bem votados são filiados ao partido. Agora os dirigentes partidários vão trabalhar composições para o segundo turno, mas Flávio não deverá ter muitas dificuldades para se eleger, pois fez uma votação expressiva no primeiro turno.

Mendonça – A reeleição do deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), o quinto mais bem votado (26.107 votos), o terceiro do partido não foi novidade. Quem conhece o trabalho do deputado sabe de sua competência na busca de melhorias em favor de a maioria da população, eficiência que na discussão das ações legislativas. Também é exemplo no apoio aos estudantes, que vem desde a sua passagem como vereador, e posteriormente prefeito de Pimenta Bueno, onde teve como um dos exemplos em administração onde alunos e do curso primário, antes do início das aulas tinham disponibilizado um reforçado café da manhã, inclusive para os pais, que acompanham os filhos nas escolas do município. Sua ação serviu de modelo para outros administradores públicos e foi motivo de divulgação nacional e até no exterior.

Mendonça II – Além da sua consolidação como prefeito, Jean Mendonça tem se destacado em ações parlamentares. Seu desempenho na reeleição tem muito a ver com o trabalho eficiente do seu gabinete, que tem no comando a competente Irma Fogaça, que foi decisiva na coordenação dos trabalhos na busca de mais um mandato para o parlamentar desenvolvidos em Porto Velho e vários municípios do interior. Irma conseguiu montar uma equipe eficiente, que trabalhou de forma homogênea e responsável. Com o apoio do deputado, ela conseguiu organizar um grupo de pessoas realmente identificado com o tamanho da responsabilidade. Mendonça somou mais de 26 mil votos, inclusive aumentando de forma significativa a votação de as eleições anteriores, quando Mendonça recebeu 13.488 votos, o 13º mais bem votado em 2022. Parabéns a toda a equipe do jovem e eficiente deputado, que terá mais 4 anos pela frente e a certeza de uma Rondônia mais humana e progressista.

Senado – Para quem não acreditava na força da direita em Rondônia, as eleições de o deputado federal Fernando Máximo (PL) e do pecuarista Bruno Scheid (PL) ao Senado não foi surpresa. A deputada federal Sílvia Cristina (PP), que sempre esteve liderando as pesquisas publicadas em órgãos de comunicação durante a campanha, não conseguiu se eleger. As eleições de Máximo, e de Scheid, que nunca tinha disputado um cargo público, demonstra a força da direita em Rondônia, que somou cerca de 70% dos votos válidos dos eleitos aos diversos cargos que estiveram em disputa eletivos.

Respigo

Além de eleger os dois senadores, o PL também teve quatro dos deputados estaduais mais bem votados filiados ao partido. O mais bem votado, novamente foi o deputado Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná). Em 2022 ele foi o mais bem votado em 2022 e agora repetiu a dose +++ Na maioria de os locais de votação a baderna de sempre. “Santinhos” esparramados pelas ruas e calçadas na maioria de os locais de votação, numa demonstração da falta de civismo e respeito com o eleitorado +++ Para não dizer que as eleições foram tranquilas em Porto Velho, ocorreram várias apreensões devido a compra de votos. Também ocorreram prisões em alguns municípios do interior, pelo mesmo motivo +++ Como boa parte da população acompanhou o processo de apuração praticamente ao vivo, pela internet, conforme as urnas iam sendo apuradas notava-se forte comoção entre os internautas. Principalmente na disputa pelas 24 cadeiras na onde 21 disputaram a reeleição e 16 conseguiram um novo mandato.

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