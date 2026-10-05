Prefeitura prepara grande festa do Dia das Crainças com sorteio de mais de 180 bicicletas

Por Assessoria

Publicada em 05/10/2026 às 10h07

VEM AÍ A MAIOR FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS! Prepare a criançada porque a diversão vai ser garantida!

Serão mais de 180 bicicletas sorteadas, além de lanches, picolés, pipoca, muitas brincadeiras, gincanas, pula-pulas e muito mais!

Local: Em frente à Prefeitura

Dia: 10 de outubro

Dia das Crianças

Venha brincar, se divertir e viver um dia inesquecível com a gente! E quem sabe você não será o mais novo ganhador de uma bicicleta!

Chame a família e venha participar dessa grande festa!

Prefeitura de Espigão do Oeste — preparando um dia especial para nossas crianças!