AMT em parceria com o SAMU e o Detran, realiza ação de conscientização no Trânsito

No trânsito, uma escolha sua pode proteger muitas vidas. A AMT, em parceria com o SAMU e o Detran, realizou uma ação de conscientização em Ji-Paraná para reforçar cuidados que fazem a diferença todos os dias:
Respeite os limites de velocidade.
Deixe o celular de lado ao dirigir.
Facilite a passagem de ambulâncias em atendimento.
Em caso de acidente, mantenha a calma, evite se colocar em risco e acione o SAMU pelo 192. Atenção e respeito também salvam vidas!
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