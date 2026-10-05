AMT em parceria com o SAMU e o Detran, realiza ação de conscientização no Trânsito

Por Assessoria

Publicada em 05/10/2026 às 09h42

No trânsito, uma escolha sua pode proteger muitas vidas. A AMT, em parceria com o SAMU e o Detran, realizou uma ação de conscientização em Ji-Paraná para reforçar cuidados que fazem a diferença todos os dias:

Respeite os limites de velocidade.

Deixe o celular de lado ao dirigir.

Facilite a passagem de ambulâncias em atendimento.

Em caso de acidente, mantenha a calma, evite se colocar em risco e acione o SAMU pelo 192. Atenção e respeito também salvam vidas!