Luizinho Goebel é reeleito deputado estadual para exercer o 6° mandato e agradece votação

Por Wilmer G. Borges

Publicada em 05/10/2026 às 09h19

O deputado estadual Luizinho Goebel (PL) foi reeleito para um sexto mandato e continuar exercendo o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO. Na eleição deste domingo (04-10) e recebeu 25.915 votos, Goebel foi reeleito pelo Partido Liberal - PL.

Luizinho disse que foi uma eleição dura, bastante concorrida e teve que conclamar o voto consciente para fazer a diferença. “Feliz pelo reconhecimento do nosso trabalho. Uma eleição completamente atípica, fora dos padrões, mas que mesmo assim conseguimos superar as dificuldades. Agradeço a todos que estiveram conosco, e Rondônia pode esperar novamente um deputado atuante, transparente e com muita vontade de trabalhar”, agradeceu, Luizinho Goebel após a vitória.

O deputado disse que vai fazer um sexto mandato da mesma forma que fez os cinco primeiros, trabalhando muito, ajudando os municípios e buscando o melhor para a sociedade rondoniense.

Um dos eleitores entregou ao deputado reeleito Luizinho Goebel um “troféu de hexa”, que ele exibiu enquanto discursava em seu comitê de campanha, em Vilhena, sua base eleitoral. Também terá que passar obrigatoriamente por ele as articulações que elegerão, no ano que vem, os prefeitos dos 7 municípios da região.