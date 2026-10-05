“474.226 vezes, obrigado!”: Bruno Scheid celebra vitória nas urnas e assume missão de defender Rondônia no Senado

Por Assessoria

Publicada em 05/10/2026 às 09h37

Bruno Scheid (PL), escolhido por Jair Bolsonaro para disputar o Senado por Rondônia, saiu das urnas neste domingo (4) com 474.226 votos e uma missão definida: transformar a confiança recebida em trabalho pelo estado. Eleito para assumir o mandato em 2027, Bruno usou as redes sociais para agradecer e firmar um compromisso que ultrapassa as fronteiras da própria candidatura.

“Essa cadeira não é de um grupo, de um partido ou de uma região. Essa cadeira é de todo rondoniense”, declarou.

A mensagem dá o tom da responsabilidade que Bruno pretende levar ao Senado. Ao celebrar a vitória, ele afirmou que representará tanto quem votou nele quanto quem fez outra escolha nas urnas.

“De quem votou em mim. De quem não votou. De quem esteve perto e de quem apenas acompanhou de longe. A partir de agora, o compromisso é com Rondônia inteira!”

Com a frase “474.226 vezes, obrigado, Rondônia!”, Bruno agradeceu a Deus, à família, à equipe, aos amigos e aos parceiros que caminharam ao seu lado. Destacou, sobretudo, o peso da confiança depositada pelos eleitores.

“Foram 474.226 votos. 474.226 pessoas que depositaram em mim uma responsabilidade enorme.”

O escolhido de Bolsonaro encerra a disputa com a força de mais de 470 mil votos e apresenta a vitória como o início de uma nova etapa. Em sua manifestação, a gratidão vem acompanhada de uma declaração de propósito: exercer o mandato com humildade e disposição para servir.

“Vou entrar nessa missão com os pés no chão, o coração cheio de gratidão e a certeza de que política se faz para servir.”

Para Bruno, o resultado das urnas marca o começo do compromisso assumido com os rondonienses. A mensagem final reúne o reconhecimento a quem o elegeu e a disposição para cumprir a missão no Senado:

“Obrigado, Rondônia. A vitória é nossa. E o trabalho começa agora!”