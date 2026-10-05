Homem fica ferido após ser atingido por carreta na BR-364

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 05/10/2026 às 09h15

Homem ainda não identificado tentava atravessar a rodovia quando acabou entrando na trajetória da carreta, nas proximidades da rotatória de acesso à BR-174

Um grave acidente de trânsito do tipo atropelamento foi registrado na noite deste domingo, 4 de outubro de 2026, na BR-364, a poucos metros da rotatória de acesso à BR-174, na região central de Vilhena.

De acordo com as informações apuradas até o momento, um homem, ainda não identificado, teria tentado atravessar a rodovia de um lado para o outro quando acabou adentrando na trajetória de uma carreta que seguia pelo trecho.

Com o impacto, o homem sofreu ferimentos e recebeu atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar. Na sequência, ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena para receber atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários no local. As circunstâncias exatas do atropelamento deverão ser apuradas pelas autoridades.

A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), para as providências cabíveis da Polícia Civil e futuras investigações.